Polémica en X
El creador de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' sale en defensa de Pedro Sánchez y responde de esta manera a Elon Musk
Alberto Caballero ha reaccionado en X al ataque del magnate estadounidense contra el presidente del Gobierno tras las nuevas medidas para regular las redes sociales
Kevin Rodríguez
Elon Musk ha vuelto a generar controversia en redes sociales al calificar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con términos como “sucio”, “tirano” y “traidor al pueblo de España” después de que Sánchez anunciara un paquete de medidas para limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales y responsabilizar penalmente a directivos de plataformas digitales por contenidos ilegales.
En este contexto, Alberto Caballero, creador de la popular serie La que se avecina, no ha dudado en salir al paso de los insultos dirigidos por el empresario y dueño de X. Caballero respondió a Musk a través de su cuenta en la misma red social con un comentario directo: “Eres un traidor a los dueños de Tesla”.
El mensaje del guionista se produjo como respuesta directa a una publicación de Musk en la que arremetía contra el presidente español, dentro de una cadena de mensajes que rápidamente se viralizó y generó miles de interacciones, tanto a favor como en contra del empresario tecnológico.
La polémica se enmarca en el debate abierto tras el anuncio del Gobierno sobre nuevas medidas de regulación digital, que han provocado reacciones internacionales y han situado a España en el centro de la conversación sobre el control de las plataformas tecnológicas y la responsabilidad de sus directivos.
