La verdad que muchos desconocen en 'Pasapalabra': el dinero que perderá el concursante que se lleve el bote

Esta noche puede producirse uno de los momentos más esperados en 'Pasapalabra', pero no todos los espectadores conocen una de las normas más determinantes del programa, y que esta noche toma más sentido que nunca. El concursante que consiga completar el rosco y llevarse el bote perderá automáticamente todo el dinero que haya acumulado en su hucha personal durante su paso por el concurso.

Las reglas son claras: quien gana el bote solo se lleva la cifra final del premio acumulado, renunciando a los importes obtenidos a lo largo de los programas gracias a las victorias diarias. En cambio, el concursante que no consigue el bote sí se lleva íntegra su hucha, aunque con una consecuencia importante: queda eliminado definitivamente y no puede regresar al día siguiente.

En el caso de que sea Manu Pascual quien gane el bote, perderá los 268.200 euros que ha ido acumulando durante 433 programas, en los que ha logrado 159 victorias y 129 empates. Una cifra que refleja la regularidad y longevidad de su paso por el concurso.

Por su parte, si la vencedora es Rosa Rodríguez, dejará atrás los 167.400 euros que ha sumado en 303 programas, con un balance de 94 victorias y 91 empates. Una cantidad menor que la de su rival, pero igualmente significativa tras meses de competición.