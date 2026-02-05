El gallego Javier Gutiérrez regresa a Netflix con ‘53 domingos’

El gallego Javier Gutiérrez está de dulce. Y no solo porque se encuentra inmerso en los rodajes de la nueva serie de Movistar Plus+, Ardora, en la ciudad de A Coruña y sus alrededores, sino porque Netflix ha anunciado esta semana que será uno de los protagonistas de 53 domingos, película de Cesc Gay que llegará a la plataforma roja el próximo 27 de marzo.

Junto a él estarán actores de la talla de Javier Cámara, Carmen Machi y Alexandra Jiménez, que se encargarán de acercarnos una comedia dramática que narrará la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño.

Difíciles decisiones como llevar a su padre a una residencia de mayores o enviarlo a vivir con alguno de ellos marcarán una reunión familiar que empezará de forma educada pero que, con el tiempo, se saldrá de control de forma divertida a la vez que inesperada.

Noticias relacionadas

La película —producida por Imposible Films— se trata de una adaptación de la obra de teatro homónima, también de Cesc Gay, que se ha rodado en el Centro de Producción de Netflix ubicado en Tres Cantos (Madrid) y en varias localizaciones del centro de la capital española. «Siempre he tenido la gran suerte de trabajar con actores y actrices que han hecho que mi trabajo fuera mejor. La comedia es el género más difícil, pero desde los primeros ensayos mis temores desaparecieron al escuchar a Javier Gutiérrez, Javier Cámara, Carmen Machi y Alexandra Jiménez leer el guion. Con ellos, se dio forma a esta comedia que pronto el público podrá disfrutar», ha asegurado Cesc Gay.