Una de las grandes voces de la radio en Galicia se despide de sus oyentes

La voz de Marcial Mouzo Vidal sonará la noche de este sábado por última vez desde el estudio del programa de la Radio Galega Pensando en ti. Y es que, según ha comunicado la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antigua CRTVG—, el veterano y querido comunicador natural de Camariñas se despide de la audiencia para iniciar una nueva etapa, esta vez como periodista retirado.

Marcial Mouzo Vidal se jubila después de 41 años pegado a los micrófonos de la emisora pública gallega, en la que comenzó su andadura en 1985. A lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido y presentado programas de todo tipo. Desde musicales como Grandes Orquestras, Música da terra o A Gramola, hasta magazines como De troula y programas-despertador de éxito como Bo día Galicia, Alborada o Connosco.

En la actualidad es uno de los presentadores del programa líder de las madrugadas en Galicia Pensando en ti, que lleva en antena desde el año 1996. Precisamente, desde este espacio, Marcial Mouzo se despedirá la noche de este sábado de los oyentes de la Radio Galega a los que tantos años ha acompañado al otro lado del transistor.

Su marcha del programa deja un vacío que será ocupado por Pepe Capelán. No obstante, según ha hecho saber la CSAG, Marcial Mouzo seguirá ligado a la corporación pública a través del programa vespertino de la Televisión de Galicia (TVG) 'Quen Anda Aí?', espacio que llegó a presentar durante los meses de verano y en el que seguirá participando como colaborador.