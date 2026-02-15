RTVE estrena 'Top Chef: Dulces y Famosos' con un conocido rostro compostelano y la viuda de Camilo José Cela entre los concursantes

Radio Televisión Española (RTVE) tiene desde este domingo, a partir de las 22.00 horas, nuevo talent culinario. Una nueva apuesta bajo el título de Top Chef: Dulces y Famosos que deleitará a los espectadores del ente público con impresionantes postres y en el que Galicia tendrá su protagonismo.

No solo porque el programa será presentado por la ferrolana Paula Vázquez, sino porque entre los 16 celebrities que competirán por convertirse en la primera persona en lograr el título de primer Top Chef pastelero de España, así como el premio de 100.000 euros para destinar a una oenegé elegida por el ganador, se encuentran tres famosos de nuestra comunidad: el compostelano Roi Méndez, cantante y exconcursante de Operación Triunfo; la periodista coruñesa Marina Castaño, viuda del prolífico escritor padronés Camilo José Cela, y la atleta paralímpica gondomareña Desirée Vila.

Junto a ellos también estarán Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

Jueces e invitados de renombre en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’

El programa, que se encuentra producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, no solo apuesta por el entretenimiento, también por caras conocidas en formatos similares que ya han pasado por la corporación pública. La más destacada es la ferrolana Paula Vázquez, que presentará el formato en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón, donde los concursantes establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros.

Además, volveremos a ver en el jurado a dos figuras que, al igual que la presentadora gallega, los espectadores ya conocen por Bake Off: Famosos al horno. Se tratan de Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española, y Eva Arguiñano, célebre repostera conocida en televisión por su cercanía y empatía. Los dos formarán parte de un jurado que, en esta ocasión, completará el famoso pastelero argentino Osvaldo Gross, que llega para ocupar el lugar que en el formato anterior desempeñaba Damián Betular.

Eso sí, los concursantes y miembros del jurado no serán los únicos conocidos que pasarán por las cocinas de Top Chef: Dulces y Famosos, y es que por el programa también harán acto de presencia otros prestigiosos profesionales para retar a los concursantes con postres sorprendentes, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. También visitarán el plató de Top Chef: Dulces y Famosos rostros como Chenoa, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie.

Este domingo, a partir de las 22.00 horas en La 1 de Televisión Española (TVE) y la plataforma RTVE Play, podremos ver si las primeras creaciones de los concursantes de este nuevo formato de la corporación pública son capaces de satisfacer el paladar y el gusto del espectador.