‘A Voltas co Prato’ cambia de horario na Televisión de Galicia (TVG)

O espazo gastronómico máis divertido do canal autonómico pasa a emitirse desde esta semana a partir das 16.30 horas

O equipo de ‘A Voltas co Prato’, na Praza de Abastos de Santiago.

Rodrigo Paz

Santiago

A Voltas co Prato, o espazo gastronómico máis divertido da Televisión de Galicia (TVG) adianta, desde este luns, o seu horario de emisión. Será a partir das 16.30 horas cando Fran Cañotas, Xulio, Begoña, Merchi e o resto de cociñeiros do programa volvan darlles a volta ás receitas da audiencia do canal principal da corporación autonómica co bo facer e o humor de sempre.

Un horario renovado co que, desde o equipo de A Voltas co Prato, agardan que os espectadores poidan reunir os ingredientes o mesmo día e cociñar a cea máis saborosa, ou mesmo preparar o menú do día seguinte con capítulos nos que tampouco faltarán os sorteos do libro do programa, premios en metálico e moitas sorpresas que manterán á audiencia pegada á pantalla.

