‘A Voltas co Prato’ cambia de horario na Televisión de Galicia (TVG)
O espazo gastronómico máis divertido do canal autonómico pasa a emitirse desde esta semana a partir das 16.30 horas
A Voltas co Prato, o espazo gastronómico máis divertido da Televisión de Galicia (TVG) adianta, desde este luns, o seu horario de emisión. Será a partir das 16.30 horas cando Fran Cañotas, Xulio, Begoña, Merchi e o resto de cociñeiros do programa volvan darlles a volta ás receitas da audiencia do canal principal da corporación autonómica co bo facer e o humor de sempre.
Un horario renovado co que, desde o equipo de A Voltas co Prato, agardan que os espectadores poidan reunir os ingredientes o mesmo día e cociñar a cea máis saborosa, ou mesmo preparar o menú do día seguinte con capítulos nos que tampouco faltarán os sorteos do libro do programa, premios en metálico e moitas sorpresas que manterán á audiencia pegada á pantalla.
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Galicia aspira a ganar el Benidorm Fest: un jóven de Carballo, entre los grandes favoritos
- Más de 70.000 filloas: el Carnaval más dulce a 20 minutos de Santiago
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas