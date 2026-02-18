Regreso nostálgico
'Hannah Montana' vuelve a Disney+ con un especial para celebrar su 20 aniversario
La plataforma estrenará el 24 de marzo un programa con público en directo que repasará el fenómeno que marcó a toda una generación.
Carlos Merenciano
Disney+ ha anunciado el estreno de ‘Hannah Montana 20th Anniversary Special’, un evento que llegará el próximo 24 de marzo para conmemorar las dos décadas del debut de 'Hannah Montana' en Disney Channel. El especial se grabará ante una audiencia en vivo y recuperará algunos de los escenarios más recordados de la ficción, como el salón de los Stewart o el icónico armario de Hannah.
El programa contará con una entrevista en profundidad a Miley Cyrus, conducida por Alex Cooper. La artista repasará la creación del personaje, el impacto cultural de la serie y su legado en la música y la televisión juvenil. Además, el especial incluirá material de archivo inédito y guiños musicales que conectarán con la nostalgia de los seguidores.
Cyrus lo ha dejado claro: “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como una serie se convirtió en una experiencia compartida que marcó mi vida y la de muchos fans”. Por su parte, Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, ha definido el proyecto: “Es una carta de amor a los fans”.
Estrenada en 2006, la serie nominada al Emmy dio lugar a 14 discos de platino y 18 de oro en todo el mundo, además de dos películas. En Disney+, el catálogo de la franquicia supera ya los 500 millones de horas reproducidas a nivel global. Antes del aniversario, los suscriptores podrán revivir las cuatro temporadas, ‘Hannah Montana: The Movie’ y el concierto ‘Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert’ dentro de la colección especial disponible en la plataforma.
