Jordi Évole entrevista este domingo en televisión a Juan José Millás

Tras conseguir que figuras públicas como Loles León o Iñaki Urdangarin se abriesen en canal, Jordi Évole regresa este domingo a laSexta, a partir de las 21.30 horas, con un nuevo capítulo de la séptima temporada de Lo de Évole.

En él, podremos conocer el lado más humano del escritor y periodista Juan José Millás, colaborador habitual de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL CORREO GALLEGO, y una de las figuras más influyentes de la literatura española contemporánea que, tras más de cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, ha visto su obra traducida a más de veinte idiomas.

Para ello, el periodista catalán viaja hasta la casa que el ganador de prestigiosos galardones como el Premio Planeta, el Premio Nadal o el Nacional de Narrativa tiene en la costa asturiana y en donde pasarán un día alejados del bullicio de las grandes ciudades.

Allí, entre paseos por caminos arbolados, la compra de pescado a la vendedora ambulante, la preparación conjunta de una comida y una larga sobremesa en el jardín, Évole y un Millás que se muestra más Millás que nunca —curioso, irónico, reflexivo y capaz de encontrar preguntas sugerentes donde otros solo ven rutina— conversan sin guion rígido sobre la vida, la escritura, el paso del tiempo, así como del mundo que nos rodea.