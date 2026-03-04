Postura clara
Jorge Javier Vázquez sorprende a Joaquín Prat con un inesperado alegato político en pleno directo: “Qué asco me da”
El presentador se salió del guion durante la conexión entre el final de ‘El tiempo justo’ y el inicio de ‘El diario de Jorge’.
Carlos Merenciano
La conexión diaria entre Joaquín Prat y Jorge Javier Vázquez en 'El tiempo justo' vivió este martes un momento inesperado. Lo que debía ser un simple relevo para avanzar los contenidos de 'El diario de Jorge' acabó convirtiéndose en un comentario político que dejó descolocado al presentador del magacín.
Minutos antes, el programa había abordado una última hora relacionada con Donald Trump. Según explicaron desde la redacción, el presidente estadounidense habría amenazado con cortar el comercio con España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no permitiera el uso de las bases aéreas de Morón y Rota.
Fue entonces cuando el presentador conectó con Jorge Javier para continuar con la escaleta habitual del programa. Sin embargo, el conductor de 'El diario de Jorge' decidió reaccionar a la noticia política con un comentario directo: “Ay Joaquín, buenas tardes, lo tengo que decir, qué asco me da Donald Trump y qué bien por el gobierno de España”.
La afirmación dejó visiblemente sorprendido a Prat, que no esperaba ese giro en la conversación durante un simple pase de testigo entre programas. El momento, breve pero contundente, volvió a servir para que Jorge Javier expresara su opinión política, bien conocida desde hace años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: "Mi motor de vida es ayudar a los animales"
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- Los trabajos de reasfaltado mantienen este lunes cortada la rúa República Arxentina