Telecinco sorprende y anuncia el inminente estreno de 'La isla de las tentaciones 10'

Telecinco no quiere dejar pasar el tirón de uno de sus formatos más exitosos. La cadena ha anunciado el regreso de 'La isla de las tentaciones' con su décima edición apenas mes y medio después de que terminara la anterior, que se despidió de la audiencia el pasado 21 de enero. El anuncio llegó este domingo durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde Sandra Barneda avanzó el regreso del 'reality' ante los espectadores: “La sombra de la tentación ya está aquí. Cinco nuevas parejas van a poner a prueba su confianza, su amor, y van a tener que desafiar las leyes de la atracción y enfrentarse a la tentación, que es más poderosa que nunca”.

Aunque la cadena no ha concretado la fecha exacta de estreno, todo apunta a que la nueva edición podría llegar en las próximas semanas. Por calendario televisivo, lo más probable es que desembarque en parrilla tras Semana Santa, previsiblemente en abril, ocupando el hueco que deje 'Casados a primera vista' en la noche del lunes.

Con esta decisión, Mediaset España apostará por emitir dos ediciones del reality producido por Cuarzo Producciones dentro de la misma temporada televisiva y prácticamente de forma consecutiva. Una estrategia que evidencia el peso que tiene el formato en la parrilla del grupo en un momento complicado para sus audiencias.

Sobre el posible desgaste del formato ya habló el productor Juanra Gonzalo el pasado diciembre: “No queremos que haya una sobreexplotación de ‘La isla de las tentaciones’ ni de ‘Supervivientes’. En el momento que veamos que hay un desgaste, lo mejor será frenar y pausar el tiempo entre ediciones. También es verdad que si algo funciona, a la cadena le interesa tenerlo”.