En 'Directo al grano'
La contundente reacción de Marta Flich al acoso a Ione Belarra: “Es insoportable”
La presentadora de 'Directo al grano' no ha dudado en condenar la violencia a la que se está sometiendo a la líder de Podemos
Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"
Kevin Rodríguez
La detención de dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra ha trascendido a los magacines de actualidad televisivos y una de las que ha condenado esta acción ha sido la presentadora Marta Flich.
La periodista, junto a su compañero Gonzalo Miró informaba de esta última hora en su programa y cuando desde la reacción ampliaban los detalles, ha sentenciado con un mensaje para dar paso a la tertulia.
"Es que es insoportable el acoso que estamos sufriendo las mujeres", decía Flich. "Es violencia política y en el caso de las mujeres, violencia política machista", añadía la colaboradora Irene Zugasti.
"Si no se le pone freno a estos propagandistas del odio y a estos fascistas organizados para ir a por las mujeres valientes, vamos a tener que pagarlo con nuestra democracia", añadía la analista. "Que sea un punto de inflexión y que acabe ya", finalizaba Marta Flich.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel