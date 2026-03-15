A Luis Zahera y 'Animal' les sale competencia: llega a Prime Video 'Vida perra' con conocidas caras de 'La que se avecina'

La pasión que muchas personas profesan por sus mascotas llegó el pasado octubre al mundo del streaming para quedarse. De ello tiene la culpa Animal, serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Esta comedia rural gallega de la productora Alea Media logró cautivar al público a base de humor y retranca gallega mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón –personaje al que Luis Zahera pone cara– tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

Luis Zahera, en 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores. / Jaime Olmedo / Netflix

Ejemplo de ello son las cifras que Animal cosechó el pasado 2025 en la plataforma roja. 14, 8 millones de visualizaciones en total. Todo ello después de que, a los pocos días de su estreno, se convirtiese en la serie más vista en España y una de las más seguidas en todo el mundo. De hecho, llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa de Netflix más vista.

No hay duda de que Animal muy pronto se convirtió en todo un fenómeno global y que se ha ganado a pulso su renovación. Pero lo cierto es que esta comedia, que ya tiene confirmada una segunda temporada de la que muy pronto se esperan novedades, es un fenómeno que ha traspasado pantallas. Cabe recordar que seguidores de la serie crearon un perfil de empresa en Google de la tienda en la que trabajaban los protagonistas y que, incluso, tiene reseñas reales inspiradas en diálogos de la ficción.

La serie 'Vida perra' llega a Prime Video con conocidas caras de 'La que se avecina'

Un éxito, el de Animal, que ahora pretende replicar Prime Video con su nueva serie, Vida perra, la cual se estrenará el próximo 27 de marzo.

Una comedia, producida por Dynamo en colaboración con Mediterráneo Mediaset España Group, que reunirá a conocidas caras de La que se avecina como Carlos Areces, Jordi Sánchez o Fernando Tejero en un parque canino de Madrid que se convertirá en punto de encuentro para un grupo diverso de vecinos de distintas edades, inquietudes y perspectivas, con trabajos, familias y pasados dispares, pero unidos por su amor a los perros.

Situaciones absurdas como en 'Animal'

Ana Morgade, Elvira Mínguez, Claudia Melo, Berta Castañé y Óscar Lasarte completan el reparto principal de una serie que, como adelanta el tráiler, nos acercará todo tipo de situaciones absurdas.

«¿Tu perro bebe vino?», pregunta el personaje de Fernando Tejero. «Pero no del barato. 12 euros la botella», responde Jordi Sánchez. «Tu perra va por ahí oliéndole el culo a todos en el parque», declara Claudia Melo antes de que Carlos Areces le replique: «Pues lo que hacen todos los perros, ¿no?». «Pero la tuya lo hace con vicio, la muuuuyyyy perra», vuelve a comentar Melo. Ejemplos que resumen muy bien lo que nos deparará Vida perra a partir del 27 de marzo.