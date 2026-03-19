Rosalía profundiza en su fe en Dios en su entrevista con Ana Milán: "Ahora rezo más que ir al psicólogo"

Rosalía se encontró con la actriz y presentadora Ana Milán 22 días antes del lanzamiento de su último disco, 'Lux', para hablar de la fe en Dios, la música y la soledad en una entrevista que se ha emitido este miércoles en el estreno de 'Ex. La vida después', precisamente en la semana en la que la artista catalana ha estrenado su 'Lux Tour' en Francia. El encuentro surge tras un mensaje que envió Milán a a la cantante. "Cuando se me plantea este programa en la primera persona que pienso es en ti", ha explicado la presentadora. "Recuerdo que nosotras nos conocimos en un programa y me acuerdo que, entonces, estaba muy nerviosa, y tú fuiste muy cariñosa y abierta conmigo", ha expresado, por su parte, la de Sant Esteve Sesrovires.

Durante la entrevista, Rosalía ha explicado el significado de su nuevo álbum: "'Lux' es lo que cada uno necesite que sea. Para mí, 'Lux', ojalá sea un espejo, algo que yo comparto y que los demás encuentran ahí lo que ellos necesiten encontrar". La artista ha asegurado que fue "desafiante" conseguir que el proyecto de 'Lux' saliera adelante con un presupuesto que no le hiciera "caer en números rojos". Además, ha explicado qué hay detrás de su propósito: "Hacer 'Lux' tiene que ver con que, si yo no fuera ahora mismo artista, cantante o músico, que hace giras por el mundo, probablemente estaría yendo a la universidad a Teología o estudiando idiomas. Quería hacer un proyecto que yo tuviera ganas de hacer para mí misma. Busco la oportunidad para reconectar con lo que quiero hacer".

Fe y religión

La artista catalana también ha hablado en profundidad de la fe en Dios y religión: "Existen diferentes formas de rezar. Hay algunos rezos que tienen que ver con la penitencia, otros con la gratitud... Cada uno tiene su forma de proyectarse hacia arriba". La artista ha asegurado que siente que "algo que está por encima" la protege. "Dios me ha bendecido, me ha dado muchas cosas buenas, qué menos que hacer un disco para dar gracias y devolver", ha asegurado.

"Cada noche, antes de dormirme, rezo un 'Padre nuestro'", ha afirmado la cantante, antes de admitir que, aunque de pequeña acompañaba a veces a su abuela a misa, no era practicante. "Hace unos cinco o seis años he empezado a rezar más", ha asegurado. El punto de partida fue la fama, el caos de una vida constante en el foco y la necesidad de introspección. "Cuando se fue haciendo todo más demandante o más complejo. Cuanto más ruido, más hacia dentro. Es algo que el cuerpo me pedía y ahora es una práctica habitual de mi día a día", ha admitido.

Rosalía también ha profundizado sobre quién es ella misma: "La identidad es algo que muere o nace cada día si uno quiere. La idea de identidad es algo como un chicle para mí, se puede expandir, contraer, inflar, romper...". "Todavía me planteo quién soy, obviamente. Lo que me voy a poner va a depender de quién soy en momentos distintos", ha expresado. Y ha confesado uno de sus mayores miedos: "La soledad es algo que todavía me aterra. Pero me pregunto si eso es algo que alguien puede controlar o no".

Libertad y aprendizaje

Sobre sus procesos artísticos, la catalana ha admitido que tiene "mucha energía" y "hambre de conocimiento". Sin embargo, cada día acepta más el hecho de que no va a poder conocer todos los lugares del mundo, a todas las "mentes increíbles" que habitan el planeta, ni leer todos los libros que existen: "Por ser consciente de ello, estoy más presente". Eso sí, su misión principal en la vida seguirán siendo "hacer música", siempre, "pase lo que pase". "El éxito no es la finalidad. Lo haces porque tienes que hacerlo, porque viene de una urgencia [...] Ser libre es mi aprendizaje y mi camino", ha comentado.

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Durante la entrevista, Rosalía también ha hecho algunas confesiones personales, como que duerme abrazada a un peluche, que su virgen favorita es la del Pilar y que su hermana es su mejor amiga. "Con los años hemos aprendido incluso a ser más amigas, mejores la una para la otra. Es el regalo más grande que me han dado mis padres", ha explicado sobre su relación. También ha revelado que estuvo yendo durante un año al psicólogo: "Pero ahora rezo más que ir al psicólogo. Son formas diferentes de conocimiento".