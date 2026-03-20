Netflix pone fecha de estreno a la quinta temporada de 'Machos alfa', que regresa con dos fichajes de 'Aquí no hay quien viva'

Netflix ya ha puesto fecha al regreso de 'Machos alfa'. La plataforma estrenará la quinta temporada de la comedia creada por los hermanos Caballero el próximo 17 de abril a nivel global, donde los protagonistas seguirán intentando redefinir su lugar en un mundo que no deja de cambiar. Sin embargo, la realidad se impone con fuerza: divorcios, custodias, problemas económicos o nuevas formas de convivencia marcarán el rumbo de sus vidas. Entre las nuevas situaciones destaca la creación de la comuna "Pacto Patriarcal, S.L.", una peculiar idea con la que buscan encontrar la felicidad entre amigos.

Las historias personales también evolucionan. Santi profundiza en su soltería, Pedro inicia una nueva relación, Luis afronta un complicado proceso de divorcio y Raúl continúa inmerso en su proceso de deconstrucción. En paralelo, Luz, Daniela y Esther vivirán sus propias experiencias, desde citas fallidas hasta nuevas vías de ingresos o incluso un retiro centrado en la recuperación de la feminidad.

El reparto principal se mantiene con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero, quienes seguirán acompañados de Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd como personajes recurrentes. A ellos se suman, como novedades, María Adánez, que ya trabaja con los hermanos Caballero en 'La que se avecina' y Diego Martín, adelantado en exclusiva por YOTELE. Ambos tienen un pasado en común, y es que ya estuvieron juntos en la mítica 'Aquí no hay quien viva', también obra de los creadores de esta comedia.

La quinta temporada constará de seis episodios y estará dirigida por Laura Caballero, quien también firma la idea original junto a su hermano Alberto Caballero. La serie vuelve a contar con la producción de Contubernio Films, que siguen trabajando codo a codo con Netflix, y que ya preparan la cuarta temporada de 'Muertos SL' tras su trasvase desde Movistar Plus+ en la tanda anterior.