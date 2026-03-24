Sentencia judicial
La Justicia condena a Mediaset por el caso Antonio David: indemnización de 150.000 euros a una mujer anónima por vulnerar la intimidad
La Audiencia Provincial de Gijón confirma la sanción por el tratamiento mediático a una mujer anónima en varios programas.
Carlos Merenciano
La Audiencia Provincial de Gijón ha ratificado la condena a Mediaset España por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de una mujer anónima vinculada mediáticamente a Antonio David Flores. El fallo confirma la sentencia previa y obliga al grupo audiovisual a pagar una indemnización total de 150.000 euros.
Según la resolución, adelantada por El Confidencial Digital y verTele, la afectada recibirá 100.000 euros, mientras que su marido será indemnizado con 50.000. El tribunal considera acreditado que ambos perdieron su anonimato tras la difusión de informaciones que “carecían de interés público”, lo que supone una “vulneración de su derecho a la intimidad”.
Los hechos se remontan a la cobertura mediática generada en torno a la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', así como a programas como ‘Viva la vida’, ‘Ya es mediodía’, ‘Socialité’ o ‘Sálvame’, donde se abordó el caso. La sentencia detalla cómo se difundieron datos personales, imágenes e incluso conversaciones privadas sin consentimiento.
El tribunal pone especial énfasis en la emisión de una conversación telefónica “grabada sin consentimiento”, así como en la presencia de reporteros en entornos privados de la demandante. Estos elementos refuerzan, según la Justicia, la gravedad de la intromisión ilegítima en su vida personal.
Además de la indemnización, la resolución obliga a retirar los contenidos emitidos y a no volver a difundir informaciones similares. La Audiencia también desestima el recurso presentado por Mediaset y le impone las costas del proceso, cerrando así el caso con una condena firme.
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