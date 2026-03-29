Entrevista a Noelia Rey: «Dá igual o que busques, en Galicia vas atopar o mellor»
A Televisión de Galicia estrea o vindeiro martes ás 22:50 horas o seu novo programa A Grande escolla polo que desfilarán famosos dos máis diversos ámbitos que quedarán fascinados polo talento e os productos de calidade que temos na nosa terra. O primeiro convidado é Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que vén ao país para escoller un tractor para a súa leira. Algo que a priori semella doado resulta nun divertido formato cheo de humor, divulgación e moitas dúbidas. Noelia Rey é a súa presentadora. Más información
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Una protesta en Beirut condena el asesinato de varios periodistas en el sur de Líbano
PROTESTAS EN LONDRES