Desenmascarados en 'Mask Singer': ¿qué estrellas internacionales se escondían detrás de Micrófono y Semáforo?
Las dos primeras máscaras en abandonar el concurso tienen algo en común: no son famosos patrios
Carlos Merenciano
'Mask Singer' volvió anoche a Antena 3 con el estreno de su quinta edición y lo hizo apostando fuerte desde la primera gala. El programa presentado por Arturo Valls resolvió dos de las primeras grandes incógnitas de la temporada y dejó un arranque muy marcado por el factor internacional. Las máscaras de Micrófono y Semáforo escondían, nada menos, que a Elle MacPherson y Bernd Schuster.
La primera gran sorpresa de la noche llegó con Micrófono. Durante toda la gala, los investigadores manejaron distintas teorías sobre una celebridad internacional vinculada al mundo del espectáculo, como Carla Bruni, Naomi Campbell o Elsa Pataky, pero finalmente la máscara ocultaba a Elle MacPherson. La supermodelo y presentadora australiana descubrió su identidad, desvelando que su participación en 'Mask Singer' le encantó: "Ha sido lo más divertido que he hecho en mi carrera".
Poco después llegó el turno de Semáforo, otra de las máscaras que más despistó al equipo de investigadores. Las pistas jugaron con los acentos y con una personalidad muy reconocible para el público español, hasta que la revelación despejó todas las dudas: detrás de Semáforo estaba Bernd Schuster. Después de hablar de personalidades como Karim Benzema, Carlos Baute o David Guetta, finalmente fue el exjugador del Barcelona y el Real Madrid quien se desveló tras la máscara.
El estreno también sirvió para presentar al nuevo grupo de investigadores de esta edición, formado por Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, que se estrenaron intentando adivinar las identidades ocultas tras las primeras máscaras, y Ana Milán, la experta del grupo tras participar en la tercera edición y formar parte del panel de investigadores de la cuarta.
Con el descubrimiento de Elle MacPherson y Bernd Schuster, 'Mask Singer' firma así un estreno muy potente y da una idea bastante clara de por dónde quiere mover su quinta temporada, con grandes nombres internacionales en su elenco. Antena 3 ha arrancado el curso con dos desenmascaramientos muy reconocibles y una gala inaugural que ha arrasado entre el público, consiguiendo un 14,2% de share y rozando el millón de espectadores.
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