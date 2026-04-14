Expulsados en 'MasterChef' ayer: decisión inédita en esta decimocuarta edición

La tercera gala de 'MasterChef 14' cerró este lunes con uno de esos giros que cambian por completo el pulso de una edición. Cuando todo apuntaba a una expulsión ajustada entre varios delantales negros, el jurado terminó anunciando una doble salida que dejó sin palabras tanto a los concursantes como a los espectadores: Nacho y Soko se quedaron fuera de las cocinas en la misma noche.

La sorpresa llegó al final de la prueba de eliminación, en la que Chambo, Annie, Germán, Inma, Nacho, Soko y Gema tuvieron que enfrentarse a una tarta invertida. Ahí estuvo la clave de todo, porque no bastaba con que el resultado fuera mejor o peor: había que entender el concepto del reto y ejecutarlo correctamente. Nacho olvidó el papel de horno y presentó una elaboración con “muy poca mantequilla y poca galleta”, mientras que Soko directamente no hizo una receta invertida. Gema, aunque también recibió críticas por el acabado, sí cumplió al menos con la base del ejercicio.

Fue entonces cuando Pepe Rodríguez anunció la decisión que rompió cualquier previsión. El chef comunicó así el veredicto: “El aspirante que abandona las cocinas es Nacho... y Soko. No habéis conseguido una tarta invertida. La tuya, Gema, era una tarta invertida, mal hecha pero estaba hecha”. La frase cayó como un jarro de agua fría en plató, pues hasta ese momento nadie esperaba que el programa resolviera la prueba con dos expulsados de golpe.

La despedida de ambos dejó además dos reacciones muy distintas. Nacho reconoció entre lágrimas: “Me llevo personas”, asumiendo que apenas había tenido tiempo de demostrar demasiado en cocina. Soko, por su parte, se fue con un tono más combativo y con la sensación de haber dejado algo pendiente. La concursante lamentó: “Me da mucha pena irme tan pronto, quería enseñar mi cultura, mi comida y no he tenido la oportunidad”. Y cerró con una frase que deja claro que no da nada por perdido: “No me voy triste, que queda más y hay repesca”.

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Con la salida de Nacho y Soko, 'MasterChef 14' acelera de golpe su criba y manda además un mensaje muy claro al resto del casting: en estas cocinas no basta con defenderse, hay que conseguir el reto planteado. Y cuando eso no ocurre, la expulsión está a la vuelta de la esquina.