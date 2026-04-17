Óscar Jaenada es uno de los grandes protagonistas de Punto Nemo, serie de Prime Video rodada en Galicia que acaba de llegar a su fin. En ella, da vida a Máximo, un hombre traumatizado por una desgracia del pasado que ejerce de capitán de la expedición de la ficción.

Criaturas híbridas, un virus desconocido que amenaza con expandirse globalmente y muchos secretos por desvelar. Desde luego que viene fuerte esta temporada final de Punto Nemo.

Viene resolutiva. La historia estaba hecha para dos temporadas y, en esta entrega final, resolvemos casi todo.

Es increíble lo peligroso que puede llegar a ser el ser humano en ciertas situaciones…

El ser humano es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor. Muchos nos creemos estar a salvo de las situaciones, quizá, más dolorosas o más dramáticas o más complicadas y nos posicionamos en que no seríamos capaces de hacer ciertas cosas y, cuando estás en esa situación, es cuando realmente te conoces, cuando realmente actúas de una manera que no era la que tú creías que iba a ser. Las situaciones que se viven en Punto Nemo ponen a las personas en un sitio. En el día a día de un lunes todos somos muy educados y todos buscamos un bien común, pero, cuando la cosa se complica, ahí salen las identidades. En esta historia contamos eso. Gente tan rígida como la del ejército o profesionales del mundo del periodismo se ven sobrepasados por lo que están viviendo y eso les cambia por muy preparados que estén.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

Un ejercicio de resistencia, el que deben llevar a cabo todos los protagonistas en esta temporada final, en una isla sin recursos a la que dan vida localizaciones de Portugal, las Islas Canarias y, sobre todo, Galicia.

La costa gallega y San Vicente do Mar, que era el sitio principal en el que tuve que rodar esta segunda temporada, es un lugar fantástico. Esa calidad de vida que hay allí hace que sea un sitio muy atractivo. No solo para rodar, sobre todo para descansar las horas previas o posteriores del rodaje.

Mire que algún que otro actor, véase el caso de Maxi Iglesias, ya comentó a este diario, durante los rodajes de la serie en Santiago, que habían sido las grabaciones que «más me han exigido físicamente». ¿Ha sido su caso?

Ya llevamos muchos tiros pegados, pero sí que ha sido complicada la preparación para ciertos personajes. El personaje de Maxi Iglesias es un personaje muy físico, necesitaba mucho movimiento. El mío se tira casi toda la segunda temporada cojo, así que ya no llevé a cabo todo ese tipo de carreras que hacía en la primera entrega. Para mí ha sido más de resistencia que físico.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, en la temporada final de 'Punto Nemo'. / Ficción Producciones / Prime Video

¿Con qué se queda de Punto Nemo? ¿Con qué se queda de su personaje, Máximo, el capitán de la expedición de la serie?

Sería redundante decirte que con los lugares de rodaje, que han sido una maravilla. Me quedo también con ese afán que tiene la industria española de tirar más fuerte, de ir más allá, de jugárnosla con la ciencia ficción y de meter ahí valores de producción muy elevados. Eso está muy bien.

Por último, ¿le va a doler despedirse de Máximo? ¿Le va a costar decir adiós a Punto Nemo?

Quizás es algo personal pero, en toda mi carrera, nunca he hecho un personaje que me duela soltarlo. Como actor, me exprimo y me entrego a mis personajes todo el tiempo que dure el rodaje y, cuando salgo de ellos, vuelvo con los brazos abiertos a recogerme.