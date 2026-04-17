Rodolfo Sancho ataca sin miramientos a un reportero de 'El programa de Ana Rosa' y la presentadora defiende a su trabajador: "Tiene que pedirle perdón"

La comparecencia judicial de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo dejó este jueves un momento de máxima tensión a las puertas del juzgado. Tras la vista por un presunto delito de vejaciones contra su expareja, el actor acabó enfrentándose ante las cámaras a Alejandro Rodríguez, reportero de ‘El programa de Ana Rosa’, en una escena que el formato de Telecinco emitió este viernes y que provocó una reacción inmediata de Ana Rosa Quintana.

El espacio avanzó el rifirrafe antes de la publicidad con varias de las frases que Sancho dirigió al periodista. En esas imágenes se escuchaba al actor decir: “El señor Alejandro Rodríguez, o lo haces por maldad, barra ambición, o intelectualmente eres incapaz”. También le lanzaba otra exigencia directa, a la cara del reportero: “Mucha suerte, haz las cosas mejor. Contesta y pide disculpas”. En medio del encontronazo, el reportero le pedía que dejara de darle “golpes”, pues en varias imágenes se veía al actor de 'Entre tierras' dándole golpecitos en el hombro al periodista mientras le reprochaba no haberle pedido perdón por lo dicho en su programa.

Nada más ver el adelanto, Ana Rosa se posicionó claramente del lado de su trabajador. La presentadora reaccionó así en directo: “Creo que Rodolfo Sancho lo mismo tiene que pedirle perdón a nuestro compañero”. Más tarde, cuando el matinal abordó con más detalle lo ocurrido, fue todavía más contundente con el actor: “Estaba nervioso, se equivoca de enemigo”.

El origen del enfado de Sancho estaría en unas informaciones relacionadas con el archivo de la causa y con el tratamiento que, según él, había dado el programa a ese asunto. Sin embargo, el formato de Telecinco recurrió a su propia hemeroteca para recordar que Alejandro Rodríguez ya había explicado en antena que el caso se había archivado ese mismo año. Esa fue precisamente la base sobre la que Ana Rosa articuló su defensa del reportero.

La presentadora lo dejó claro con una intervención muy medida, pero firme: “Lo siento Rodolfo, pero mi compañero Alejandro no tenía que pedir ninguna disculpa porque él ya dijo en ese programa de la tarde que lo habían archivado ese año”. En ese mismo comentario, Quintana también deslizó que la derrota judicial del actor frente a Mediaset podía haber influido en su malestar, y enmarcó su actitud en un contexto especialmente delicado por el juicio con la madre de su hijo.

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Ana Rosa cerró el asunto con un mensaje muy directo hacia el actor y marcando cuál debería ser, a su juicio, el siguiente paso: “Yo creo que Rodolfo mandará un mensaje a Alejandro pidiéndole disculpas, eso es lo que debería hacer”. Con esas palabras, la presentadora ha dado por zanjado uno de los momentos más tensos de la cobertura judicial y ha convertido el choque de Rodolfo Sancho con su reportero en uno de los asuntos centrales de la mañana en Telecinco.