«En España hay vértigo y muchas reticencias a adentrarse en la ciencia ficción»

Tras éxitos como La Casa de Papel o Vis a Vis, Álex Rodrigo acaba de estrenar en Prime Video el final de Punto Nemo, serie ambientada en Galicia.

Criaturas híbridas, un virus desconocido que amenaza con expandirse globalmente y muchos secretos por desvelar. Viene fuerte esta temporada final de Punto Nemo.

Sí. Sabiendo que teníamos la recta final, desde el propio guion, quisimos ir a máximos, dinamitar un poco los límites y quebrar psicológica y físicamente a la banda. A los protagonistas les ponemos en situaciones muy límite que tienen que gestionar, según cada uno, de la mejor o de la peor manera posible. Toda la amenaza que va llegando, de la cual al principio no son conscientes, poco a poco les va quebrando y todos sus lazos, los vínculos que van teniendo entre ellos, en ocasiones se estrechan para bien y, en otras, se dinamitan para mal.

Una serie que nos puede mostrar la peor cara del ser humano.

La peor y la mejor. Al final, en el relato, en una segunda capa, más allá de las historias de los propios personajes, se habla mucho sobre la conciencia de la humanidad como comunidad. Se van a tener que tomar decisiones que no solo les afecten a los protagonistas, ni individual ni solo colectivamente como banda, sino con el destino de la humanidad, que es una de las cosas que también te permite la ciencia ficción, el poder soñar en grande, y que las decisiones no solo son en pequeñito, sino que también son mucho más grandilocuentes por el hecho de que estamos jugando con ciencia ficción. Eso es muy interesante porque hace reflexionar sobre la propia identidad humana, sobre la eterna pregunta de si el ser humano es reconducible, si es bueno o malo por naturaleza y un montón de cosas.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

Y lo hace con un auténtico reparto de lujo. Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias, Najwa Nimri, Margarida Corceiro… Desde luego que no se puede quejar.

¡Para nada! Ya en cuanto me contactaron y me hablaron de la posibilidad de hacer la segunda temporada, uno de los grandes alicientes era el reparto. Con Najwa (Nimri), con Alba (Flores), con María Isabel (Díaz) ya había trabajado, pero también tenía muchas ganas de hacerlo con Óscar (Jaenada), con Nüll (García) y las chicas portuguesas, tanto Margarida (Corceiro) como Sara (Matos), me han sorprendido muchísimo. No las tenía situadas por esta cosa que tenemos en España de que no nos llega mucho cine de ficción portugués, nos llegan poquitas cosas si no las buscamos, y he alucinado con las dos.

También veremos nuevas caras, pero la mayor novedad de esta segunda entrega se encuentra tras las cámaras con la llegada de un nuevo director. ¿Le ha dado su toque Álex Rodrigo?

Es imposible no hacerlo. Me he enfocado más en los conflictos de los personajes y no tanto en los giros de la trama. Creo que es una temporada más intimista que la anterior que vive más de las relaciones interpersonales. Una segunda temporada también te permite abrir nuevas capas de personajes que ya han sido presentados en la primera.

Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie de Prime Video 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. / Jesús Prieto

Un trabajo que muestra un auténtico ejercicio de resistencia a través de los protagonistas en una isla sin recursos a la que dan vida localizaciones de Portugal, las Islas Canarias y, sobre todo, Galicia. ¿Qué le ofrece la comunidad gallega al final de la serie?

Paisajísticamente, para sorpresa de nadie, Galicia es una tierra privilegiada. Todo el que ha estado en Galicia vuelve enamorado, pero lo que más destacaría es la increíble profesionalidad de los técnicos gallegos. Cuando vas a rodar y no lo haces con tu equipo de confianza de anteriores proyectos, pues todo director tiene bastante vértigo. Y, de pronto, desembocar ahí, con un equipo técnico mayoritariamente gallego tan bueno en el que hay tan buen rollo, hace que te quedes con ello por encima de los paisajes.

En su primera temporada, Punto Nemo fue uno de los mejores estrenos de Prime Video. ¿Espera repetir el éxito logrado en el estreno de la serie?

Nunca se sabe. Cuando hice La casa de papel pensaba que iba a ser una serie más de una televisión en abierto, como es Antena 3, cerrada lo mejor posible y nunca imaginé lo que acabaría pasando. Cada vez tengo menos perspectivas porque cada vez se rompen más.

¿Con qué se queda de Punto Nemo?

Por un lado, con haber podido indagar y descubrir más el género de ciencia ficción, que desde adolescente me ha fascinado y nunca había tenido oportunidad de tocarlo de forma profesional dentro de la industria. El poder descubrir el cómo hablar de ciertos mensajes sociales, ambientales y ciertas reflexiones aprovechándote de las herramientas que te da el género de ciencia ficción, algo que tenía muchas ganas y que ya me he quitado la espinita. Y, por otro lado, el equipazo artístico y técnico. Ha sido una comunión, tanto profesional como personal.

Uno de los grandes protagonistas de la serie, Óscar Jaenada, se quedó con ese afán de Punto Nemo de «jugársela con la ciencia ficción». ¿Cree que se ha arriesgado mucho en esta serie de ciencia ficción?

Muchísimo. Creo que en España hay un vértigo, un tabú y muchas reticencias a adentrarse en el género de la ciencia ficción. Y más aún cuando es una ciencia ficción que te lleva a lugares tan alejados, con elementos de origen extraterrestre… Creo que este proyecto de Ficción Producciones es muy valiente.

Najwa Nimri, en la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

¿Se va atrever Álex Rodrigo a tocar este género próximamente?

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Pues mira, varias historias de las que tengo desarrolladas tienen un toque de ciencia ficción. Desde luego que Punto Nemo me ha puesto las pilas y las ganas para hacerlo.