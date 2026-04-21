Expulsado en 'MasterChef' ayer: Nuevo eliminado de la edición tras una prueba japonesa letal

La nueva gala de 'MasterChef 14' terminó con una de las despedidas más emotivas de la edición. Omar, uno de los concursantes más queridos del grupo, se convirtió en el quinto expulsado después de una prueba de eliminación especialmente exigente, centrada en la cocina japonesa. El aspirante no pudo contener las lágrimas al escuchar el veredicto, mientras varios de sus compañeros corrían a abrazarlo, visiblemente afectados por su salida.

La noche había comenzado con una batalla de pizzas en varias fases para pelear por el pin de la inmunidad. Los aspirantes tuvieron que enfrentarse primero a una pizza romana, después a una calzone y, por último, a una napolitana. Solo Camilla y Germán lograron llegar al duelo final, en el que se midieron a Gabriela Hinojosa, ganadora de 'MasterChef 12+1'. Todas las elaboraciones se cataron a ciegas y el gran vencedor fue Germán, que se aseguró así la inmunidad.

Después, las cocinas se trasladaron a San Sebastián, al Gastronomy Open Ecosystem del Basque Culinary Center. Allí, los concursantes tuvieron que preparar un cóctel de seis tapas para 120 invitados en una prueba por equipos. Germán, gracias a su ventaja, armó su grupo ideal y dejó a Maggie al frente del equipo azul, mientras Inma capitaneó al rojo. El jurado fue comparando los dos bandos durante todo el servicio y acabó destacando la “grandísima capitanía” de Maggie frente a una Inma mucho más desordenada. Los azules se llevaron la victoria y los rojos acabaron en la eliminación.

Ya en el último tramo de la gala, Inma, Omar, Javier, Paloma, Gema y Ana María se jugaron la permanencia con tres platos japoneses elaborados con wagyu y ostras. Además, todos debían cocinar con un único utensilio, un grill japonés, lo que complicó aún más el reto.

En las valoraciones, el jurado fue muy claro con Omar. Si a Gema le reconocieron haber firmado “los mejores platos de la prueba” y Javier convenció con una propuesta muy bien resuelta, a Omar le afearon haber “dañado el producto” y presentar la carne “más seca de todas”. Esa crítica resultó definitiva en la deliberación final.

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Cuando regresaron para comunicar la decisión, los jueces afirmaron que el aspirante que no continuaba en las cocinas era Omar. Su reacción fue inmediata y muy sincera. Entre lágrimas, el concursante lamentó: “No buscaba ganar, buscaba aprender de un mundo que me apasiona, dedicarles todo lo que aprendía a mi familia”. Fue una despedida especialmente sentida, tanto por él como por el resto del grupo, que despidió a uno de los perfiles más queridos de esta edición.