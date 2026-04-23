Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaCatedralMoción de censuraReigosaTropezón del Obra
instagram

Estrea en cines

O cineasta Ángel Santos volve ás salas de cinema o 30 de abril con ‘Así chegou a noite’

Rodado en Galicia, o filme explora temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer

Os actores Denís Gómez e Violeta Gil, nun momento de ‘Así chegou a noite’.

Os actores Denís Gómez e Violeta Gil, nun momento de ‘Así chegou a noite’. / Cedida

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Unha década, ese é o tempo que o cineasta galego Ángel Santos tardou en volver á gran pantalla.

Faino máis de dez anos despois coa estrea de Así chegou a noite, longametraxe que se poderá ver nas salas de cinema desde o vindeiro 30 de abril tras o seu paso, o pasado novembro, polo Festival Internacional de Cine de Xixón e, neste mes, no Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Denís Gómez, en ‘Así chegou a noite’.

Denís Gómez, en ‘Así chegou a noite’. / Cedida

Un filme rodado en Galicia

Rodado en Galicia, o filme explora temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer nun drama, protagonizado por Denís Gómez e Violeta Gil, no que un escultor establece o seu taller nunha apartada zona rural da costa galega e corta todo tipo de contacto con amigos e familiares ata que unha antiga amante acude ao seu encontro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
O cineasta Ángel Santos volve ás salas de cinema o 30 de abril con ‘Así chegou a noite’

O cineasta Ángel Santos volve ás salas de cinema o 30 de abril con ‘Así chegou a noite’

A Silveira de Kiko da Silva, 23 de abril de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 23 de abril de 2026

Abonar, sembrar y fumigar desde el aire: así funcionan los drones llamados a revolucionar el campo en Galicia

Abonar, sembrar y fumigar desde el aire: así funcionan los drones llamados a revolucionar el campo en Galicia

Un día del libro en Santiago en la Ánxel Casal, biblioteca con nueva directora compostelana

Un día del libro en Santiago en la Ánxel Casal, biblioteca con nueva directora compostelana

El compostelano Pascal Gómez se proclama campeón del II PSA Satélite

El compostelano Pascal Gómez se proclama campeón del II PSA Satélite

El Obra, obligado a pensar en el Estudiantes y a olvidar Burgos

El Obra, obligado a pensar en el Estudiantes y a olvidar Burgos

Patrimonio rechaza los tubos de las gárgolas del Hostal y pedirá su retirada

Patrimonio rechaza los tubos de las gárgolas del Hostal y pedirá su retirada

Los romances con chatbots de IA, una tendencia en alza

Los romances con chatbots de IA, una tendencia en alza
Tracking Pixel Contents