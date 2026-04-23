Estrea en cines
O cineasta Ángel Santos volve ás salas de cinema o 30 de abril con ‘Así chegou a noite’
Rodado en Galicia, o filme explora temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer
Unha década, ese é o tempo que o cineasta galego Ángel Santos tardou en volver á gran pantalla.
Faino máis de dez anos despois coa estrea de Así chegou a noite, longametraxe que se poderá ver nas salas de cinema desde o vindeiro 30 de abril tras o seu paso, o pasado novembro, polo Festival Internacional de Cine de Xixón e, neste mes, no Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).
Un filme rodado en Galicia
Rodado en Galicia, o filme explora temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer nun drama, protagonizado por Denís Gómez e Violeta Gil, no que un escultor establece o seu taller nunha apartada zona rural da costa galega e corta todo tipo de contacto con amigos e familiares ata que unha antiga amante acude ao seu encontro.
