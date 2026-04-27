Carmen Machi regresa como implacable inspectora de Hacienda en esta serie de Movistar Plus+ con sello gallego

La implacable inspectora de la Agencia Tributaria Sara Santano —a la que da vida la actriz Carmen Machi— está de vuelta.

Elena Trapé, Carmen Machi y Diego Sanjosé, en el rodaje de la segunda temporada de 'Celeste'. / Movistar Plus+

Inicio de los rodajes de 'Celeste'

Y es que Movistar Plus+ acaba de anunciar, en coincidencia con su creciente éxito internacional en Francia y Argentina, el inicio de los rodajes de la segunda temporada de Celeste.

¿De qué tratará la segunda temporada de 'Celeste', producción de Movistar Plus+ con sello gallego?

Una nueva entrega en la que la protagonista retoma la inspección de un famoso futbolista que, en su día, consiguió evadir sus responsabilidades con el fisco.

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Carmen Machi, en los rodajes de la segunda temporada de 'Celeste', serie con producción gallega en la que interpreta a una implacable inspectora de Hacienda. / Movistar Plus+

«Sólo hay una cosa en el mundo que tiene peor fama que los inspectores de Hacienda: las segundas partes. Por eso, Celeste se merecía una continuación, porque el único universo con menos carisma que los pasillos de la Agencia Tributaria es el mundo de las secuelas», asegura Diego San José, creador de una serie dirigida por la cineasta Elena Trapé y producida, entre otros, por el gallego Fran Araújo.