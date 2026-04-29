La frase que Jokin Castellón recupera de su jefe en laSexta para atizar a PP, Vox y Junts

El decreto de alquileres cayó - como era previsible - esta tarde en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La medida deja sin este beneficio a millones de inquilinos y por eso, Jokin Castellón ha recuperado esta noche una frase de uno de sus jefes de laSexta.

"Se cae la prórroga a los alquileres de dos millones setecientas mil personas y se cae la limitación de subir el precio de sus alquileres más de un 2%", comenzó diciendo el presentador antes de introducir su historia: "En esta cadena teníamos un jefe que cuando algo salía mal en emisión nos decía 'la explicación que me has dado a mí está bien, pero ahora tendrías que ir uno por uno a los espectadores a explicárselo'".

Seguidamente, Castellón aprovechó esa misma frase para aplicarla a los partidos más conservadores que hoy unieron sus votos para tumbar la medida: "Hoy hay algunos partidos que ahora tienen dos millones setecientas mil explicaciones que dar". "Esto es 'laSexta Clave', el otro informativo", ha añadido.

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El decreto había sido aprobado semanas atrás en el Consejo de Ministros, aunque no sin fricciones dentro del propio Gobierno de coalición, especialmente con Sumar, que se plantó para reforzar algunas de las medidas de protección a los inquilinos. Desde entonces, las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios han sido constantes, pero insuficientes para garantizar su convalidación, más aun cuando Yolanda Díaz tildó de partido racista a Junts. Posteriromente, los independentistas rompieron relaciones con los magentas y los Comuns hasta que la vicepresidenta se disculpase públicamente, algo que hasta ahora no ha currido. Finalmente, este martes, PP, Vox y Junts han unido sus votos en el Congreso para tumbar definitivamente la iniciativa.