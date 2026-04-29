De Blanca Paloma a Peter Gabriel y Massive Attack: más de 1.100 artistas piden el boicot de Eurovisión por "encubrir y normalizar el genocidio de Israel"

La presión sobre Eurovisión 2026 vuelve a crecer cuando falta menos de un mes para la celebración del festival en Viena. Más de 1.100 artistas, músicos y profesionales de la cultura han firmado una carta abierta en la que piden boicotear el certamen mientras Israel siga participando a través de la televisión pública KAN.

El manifiesto, impulsado por la plataforma No Music For Genocide, acusa a la Unión Europea de Radiodifusión de permitir que el concurso se utilice para "encubrir y normalizar el genocidio" de Israel en Palestina. La iniciativa reclama a la UER que excluya a la delegación israelí y denuncia la diferencia de criterio respecto a Rusia, vetada del festival tras la invasión de Ucrania.

"Este mayo, se espera que millones de personas sintonicen el 70.º Festival de Eurovisión. Por tercer año consecutivo, verán a Israel celebrado en el escenario a pesar del genocidio que sigue cometiendo en Gaza, mientras que Rusia permanece vetada por su invasión ilegal de Ucrania. Como músicos y trabajadores culturales, muchos de nosotros residentes en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), rechazamos que Eurovisión se utilice para encubrir y normalizar el genocidio, el bloqueo y la brutal ocupación militar israelí contra los palestinos", reza la carta.

Nombres de peso

Entre los firmantes figuran nombres de enorme peso internacional como Lorde, Massive Attack, Brian Eno, Macklemore, Peter Gabriel, Roger Waters, Paul Weller, Mogwai, Idles, Young Fathers, Blanca Paloma, Kneecap, incluso Aitana Ocaña (sic) y hasta Manolo Kabezabolo. La lista también incluye a rostros vinculados directamente al universo eurovisivo, como Emmelie de Forest, ganadora por Dinamarca en 2013; Charlie McGettigan, vencedor por Irlanda en 1994;.

La carta abierta celebra además la retirada de las televisiones públicas de España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, que han decidido no acudir a esta edición por la presencia de Israel. Los artistas consideran que esas decisiones responden a una posición "basada en principios" y animan a otros profesionales de la industria musical a sumarse al boicot.

"Nos negamos a callar. Nos negamos a ser cómplices", afirma el texto, que apela al poder de la cultura como herramienta de presión colectiva. El comunicado también recupera el lema 'Ningún escenario para el genocidio', convertido ya en una consigna contra la participación israelí en el festival.

Vieja controversia

La polémica no es nueva. La presencia de Israel en Eurovisión ha provocado protestas durante las últimas ediciones y ha dividido a artistas, cadenas públicas y seguidores del certamen. Sin embargo, la campaña de este año llega con una dimensión mayor por la cantidad de firmas y por la incorporación de figuras muy reconocidas dentro y fuera de la música alternativa.