La serie ‘Yo siempre a veces’, de Movistar Plus+, gana el premio a Mejor Guion en el Festival Canneseries

Yo siempre a veces, la serie original de Movistar Plus+ —disponible en esta plataforma de streaming desde el pasado 23 de abril— creada por Marta Bassols y Marta Loza y producida, entre otros, por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) y el gallego Fran Araújo, ha sido reconocida en el Festival Canneseries con el premio a Mejor Guion, firmado por Marta Bassols, Marta Loza y Almudena Monzú.

¿De qué trata ‘Yo siempre a veces’, serie con Mejor Guion en el Festival Canneseries?

La ficción —dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza— es un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, atravesado por la precariedad y las expectativas que desmitifica la familia y la pareja perfectas a través de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en la ciudad de Barcelona.

Noticias relacionadas

Fotograma de ‘Yo siempre a veces’. / Movistar Plus+

Una comedia dramática protagonizada por Ana Boga y David Menéndez en la que también podemos ver a Paco Tous, Belén Ponce de León, Marta Bassols, María de Medeiros y Diane Guerrero, entre otros.