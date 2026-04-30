Entrevista | Ángel Santos Cineasta galego
«Todos cuestionamos moitas cousas neste mundo tan incerto e caótico»
Tras máis de dez anos, o director galego volve levar un filme ás salas de cinema
Tras máis de dez anos, Ángel Santos (Marín, 1976) volve levar, desde este xoves, un filme ás salas de cinema. Trátase de Así chegou a noite, película na que aborda temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer.
Máis de dez anos desde a súa última longametraxe. Dise pronto…
Si. Custa (rí). Facer cine lento supón moitas fases e tampouco é sinxelo financiar un filme independente e modesto como Así chegou a noite.
Foi unha espera buscada, inevitable ou unha mestura de ambas?
É un pouco mestura. Por un lado tes esa vontade de preservar certa calma para a construción e, por outra banda, as veces queres acelerar os procesos e é moi complexo facelo, sobre todo á hora de conseguir financiación.
Que mudou na ollada de Ángel Santos durante esta última década?
Non estou moi seguro porque os meus filmes parécense bastante entre eles. Hai como unha liña similar que se mantén. Sinto que son deses cineastas que manteñen unha constante na súa obra, aínda que tamén entendo que pode haber algo máis de madurez.
Agora volta ás salas de cinema con Así chegou a noite. Que nos quere dicir con este título? Que nos quere dicir con que chegou a noite?
Non hai unha lectura única. Os meus títulos sempre chegan dalgunha maneira un pouco poética xuntando certa sonoridade con palabras. Neste caso, coa narrativa que se emprega na película. Hai algo desta búsqueda da noite que para min supón ir cara un lugar de silencio ou certa oscuridade presente na película.
Un filme no que os silencios pesan, e moito, que explora, a través de dous personaxes aos que poñen cara Denís Gómez e Violeta Gil, temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer...
O punto de partida é un personaxe que cuestiona as súas decisións e apetecíame exploralo desde esta necesidade de desconexión, de pausar o mundo, que é algo que ten moito que ver co momento que estamos a vivir. Dalgunha maneira, todos estamos a cuestionar moitas cousas neste mundo tan incerto e caótico e parecíame interesante mostrar eses momentos de silencio do filme, de dar un paso atrás do que un mesmo fai constantemente. Tamén quería cuestionar que as certezas dos personaxes fosen inamovibles. Estas cambian ao longo da película e mesmo sentes que pode cambiar máis aló do filme.
Chámame a atención que trate o tema da soidade, pero unha soidade desexada. Non estamos acostumados a ver este punto de vista nas pantallas.
Supoño que non é tan habitual ter esta sensación de tempo de silencio nunha película. Hai certo risco nesta posta en escena, pero eu penso que é para falar de algo que creo que todos podemos entender. Cada un desde a súa posición. Hai unha sensación, un desexo e un cuestionamento compartido do mundo no que vivimos que está presente na película.
Faino por medio do personaxe de Denís, un escultor que se allea dos seus e se instala nunha zona rural da costa galega. Por que escoller un artista plástico como protagonista? Que lle permitía contar a través dese oficio?
Hai varios factores. Sempre sinto que no cinema hai algo como moi abstracto ao estar moito tempo traballando en tratar de explicar algo que logo igual se concreta e se vai ver en imaxes ou igual non. No cine hai unha forte abstracción no exercicio de creación similar a outras experiencias que coñezo como é a escultura. Os que se adican a isto son artistas que tamén poden concretar o seu traballo nun obxecto, en algo que podes ter diante, que podes sentir e que podes ver. Interesábame levar isto á pantalla pero, ao mesmo tempo, había outra implicación moito máis terreal. Fai anos, a través do escultor Pablo Barreiro, natural da zona na que se rodou a película, puiden ver o seu taller, o cal reconstrúese en Asi chegou a noite. As anotacións que empezaba a ter sobre a necesidade de soidade ou de espazo que tiña o personaxe que quería levar á pantalla se xuntaron co diálogo que mantiven con Pablo Barreiro e, de ahí, saíu o protagonista do meu novo filme.
A película parece dialogar coa paisaxe galega non só como escenario, senón como estado emocional.
Para mín, os espazos sempre son o primeiro punto de partida, mesmo antes de escribir. Hai xente que escribe e logo busca onde filmar, eu primeiro busco espazos e logo escribo e, neste filme, hai como un dobre diálogo. Un diálogo interno do que senten os personaxes que se reflicte un pouco no mundo exterior e o que ese espazo conta en si mesmo.
Se tivese que definir Así chegou a noite non polo seu argumento, senón pola sensación que lle gustaría que deixase no espectador, cal sería?
Guau! Sempre se me dan moi mal estas cousas (rí), pero creo que certo grado de introspección, de mirar cara un mesmo.
E agora que chegou a noite, xa pensa na seguinte película ou volverá a tómalo con calma?
Seguro que o tomarei con calma porque é a miña natureza.
