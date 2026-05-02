Entrevista | Quique Morales Xornalista e presentador de televisión
«Teño un traballo marabilloso que me permite contar a vida»
Desde hai uns días, Quique Morales é o novo presentador do programa diario da Televisión de Galicia ‘Hora Galega’
«Un currante da televisión», así se define Quique Morales (Pontevedra, 1977), xornalista que, tras dirixir os informativos de laSexta Noticias Fin de Semana, volve á Televisión de Galicia como novo presentador do programa diario Hora Galega, espazo no que de luns a venres, a partir dás 19.25 horas, achega historias de todo tipo xunto a Rocío Durán.
Desde hai uns días, trala marcha de David Espiño, é o novo presentador do programa diario da TVG Hora Galega. Como recibiu a noticia?
A verdade é que foi dun xeito moi natural. Eu xa comezara poñendo en marcha o Hora Galega dirixindo o programa, e, xunto con David (Espiño) e Rocío (Durán) —os presentadores—, formábamos un bo equipo. Logo eu fun facer outras cousas, pero nunca me desvinculei por completo do Hora Galega, sempre estiven moi pendente do programa e de todo o que facían. Cando David (Espiño) dixo que marchaba, xurdiu a proposta e foi moi ilusionante. Recibina con moitísima alegría e con moito agarimo. Non é para menos que a TVG e a produtora (Ficción Producciones) pensaran que eu podía poñerme a fronte do programa.
Como é pasar de estar tras as cámaras a estar diante delas?
É un lio bonito. Cando dirixes tes moi claro como queres que sexa o programa e fas a escaleta e fas todos os contidos, pensas que isto pode ir aquí e isto alá nesta outra parte do programa, que o sigo facendo porque sigo dirixindo, pero cando chegan as 19.25 horas e téñome que poñer do doutro lado respectamos moito a escaleta previa, pero o programa pode cambiar totalmente. De feito vai cambiando minuto a minuto coa actualidade, co que nos contan os espectadores e tamén cos sentimentos que percibimos no plató. O directo é fantástico!
Estamos a falar dun programa de directo que vive da actualidade. A pesar da súa experiencia, como vive este día a día tan tenso no que unha noticia pode cambiar radicalmente a previsión do programa?
É unha chulada non ter un día que é igual a outro. Cada mañá penso que nos sorprende algo tan inmenso e bonito ás veces e duro ás veces como é a vida. Teño un traballo marabilloso que é contar a vida. E a vida ás veces é perfecta, ás veces é normal e outras veces complícase moito. E nós temos que adaptarnos a todos eses sentimentos. Entón, é un programa que un día empeza pola mañá con moitísima alegría porque tes unha historia divertidísima que queres contar e poder rematar cunha tensión brutal porque tes que contar unha noticia terrible que pasou ao longo das horas.
Un programa, o Hora Galega, que hai pouco cumpriu 1.000 emisións. Na televisión, non moitos espazos televisivos chegan a acadar esta cifra...
Na tele é unha milagre cumprir 1.000 emisións. Eu, que participei en moitísimos formatos, se boto contas, só participei en toda a miña vida en dous que cumpriron 1.000 programas. Un foi España Directo e o outro, Hora Galega. A previsión é que sigamos traballando, contando o día a día dos galegos e das galegas ata que haxa que contar e, como sempre haberá que contar, oxalá sempre haxa Hora Galega.
Volve a TVG de dirixir os informativos de laSexta Noticias Fin de Semana, custoulle este cambio a un programa máis local e próximo á audiencia?
Non me custou nada porque para min é o mesmo contar en Campo Lameiro, que é onde vivo, como contar en Madrid, en Lavapiés, que é onde vivía alí. É contar e todos e todas temos historias inmensas detrás. Dá igual onde vivas e dá igual desde onde as contes. Eu sempre estou moi pendente do local, do máis inmediato, que é o que nos afecta de verdade.
Que espera desta nova etapa?
Volver poñer a mirada en moitas cousas que pasan en Galicia. Adoro contar cousas que suceden aquí.
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Un padre y sus hijos menores caen con el coche al río tras una colisión en Negreira
- De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
- Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora
- Pelea a bastonazos entre dos hombres en la rúa dos Concheiros: 'A estas alturas ya no nos extrañamos de nada
- Así es la visita gratuita que entra en el túnel subterráneo oculto de la Cidade da Cultura
- La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad