Entrevista | Quique Morales Xornalista e presentador de televisión

«Teño un traballo marabilloso que me permite contar a vida»

Desde hai uns días, Quique Morales é o novo presentador do programa diario da Televisión de Galicia ‘Hora Galega’

O xornalista Quique Morales, novo presentador de ‘Hora Galega’, xunto a Rocío Durán.

O xornalista Quique Morales, novo presentador de ‘Hora Galega’, xunto a Rocío Durán. / Cedida

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

«Un currante da televisión», así se define Quique Morales (Pontevedra, 1977), xornalista que, tras dirixir os informativos de laSexta Noticias Fin de Semana, volve á Televisión de Galicia como novo presentador do programa diario Hora Galega, espazo no que de luns a venres, a partir dás 19.25 horas, achega historias de todo tipo xunto a Rocío Durán.

Desde hai uns días, trala marcha de David Espiño, é o novo presentador do programa diario da TVG Hora Galega. Como recibiu a noticia?

A verdade é que foi dun xeito moi natural. Eu xa comezara poñendo en marcha o Hora Galega dirixindo o programa, e, xunto con David (Espiño) e Rocío (Durán) —os presentadores—, formábamos un bo equipo. Logo eu fun facer outras cousas, pero nunca me desvinculei por completo do Hora Galega, sempre estiven moi pendente do programa e de todo o que facían. Cando David (Espiño) dixo que marchaba, xurdiu a proposta e foi moi ilusionante. Recibina con moitísima alegría e con moito agarimo. Non é para menos que a TVG e a produtora (Ficción Producciones) pensaran que eu podía poñerme a fronte do programa.

Como é pasar de estar tras as cámaras a estar diante delas?

É un lio bonito. Cando dirixes tes moi claro como queres que sexa o programa e fas a escaleta e fas todos os contidos, pensas que isto pode ir aquí e isto alá nesta outra parte do programa, que o sigo facendo porque sigo dirixindo, pero cando chegan as 19.25 horas e téñome que poñer do doutro lado respectamos moito a escaleta previa, pero o programa pode cambiar totalmente. De feito vai cambiando minuto a minuto coa actualidade, co que nos contan os espectadores e tamén cos sentimentos que percibimos no plató. O directo é fantástico!

Estamos a falar dun programa de directo que vive da actualidade. A pesar da súa experiencia, como vive este día a día tan tenso no que unha noticia pode cambiar radicalmente a previsión do programa?

É unha chulada non ter un día que é igual a outro. Cada mañá penso que nos sorprende algo tan inmenso e bonito ás veces e duro ás veces como é a vida. Teño un traballo marabilloso que é contar a vida. E a vida ás veces é perfecta, ás veces é normal e outras veces complícase moito. E nós temos que adaptarnos a todos eses sentimentos. Entón, é un programa que un día empeza pola mañá con moitísima alegría porque tes unha historia divertidísima que queres contar e poder rematar cunha tensión brutal porque tes que contar unha noticia terrible que pasou ao longo das horas.

Un programa, o Hora Galega, que hai pouco cumpriu 1.000 emisións. Na televisión, non moitos espazos televisivos chegan a acadar esta cifra...

Na tele é unha milagre cumprir 1.000 emisións. Eu, que participei en moitísimos formatos, se boto contas, só participei en toda a miña vida en dous que cumpriron 1.000 programas. Un foi España Directo e o outro, Hora Galega. A previsión é que sigamos traballando, contando o día a día dos galegos e das galegas ata que haxa que contar e, como sempre haberá que contar, oxalá sempre haxa Hora Galega.

Volve a TVG de dirixir os informativos de laSexta Noticias Fin de Semana, custoulle este cambio a un programa máis local e próximo á audiencia?

Non me custou nada porque para min é o mesmo contar en Campo Lameiro, que é onde vivo, como contar en Madrid, en Lavapiés, que é onde vivía alí. É contar e todos e todas temos historias inmensas detrás. Dá igual onde vivas e dá igual desde onde as contes. Eu sempre estou moi pendente do local, do máis inmediato, que é o que nos afecta de verdade.

Que espera desta nova etapa?

Volver poñer a mirada en moitas cousas que pasan en Galicia. Adoro contar cousas que suceden aquí.

