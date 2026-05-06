Gran final
Esta serie sobre narcotráfico creada por un gallego llega a su fin muy pronto en Movistar Plus+
La serie sobre la banda de los Miami concluye a lo grande con los seis capítulos de la tercera entrega
Dicen que toda historia tiene su final. Y la de El Inmortal, serie de Movistar Plus+ creada por el gallego José Manuel Lorenzo, escrita por David Moreno, Diego Sotelo y Raúl López Matesanz y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos llegará a su fin el próximo 11 de junio.
'El inmortal', serie sobre narcotráfico creada por un gallego que llega a su fin
Lo hará con los seis capítulos de una tercera temporada que nos situará en el año 2004, con José Antonio (Álex García) apartado del narcotráfico y centrado en su familia mientras La Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al frente de la banda de los Miami, que ha crecido exponencialmente con nuevos métodos y socios.
Sin embargo, todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento del grupo criminal que hace que las autoridades apunten a José Antonio. Todo ello dará inicio a los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán su futuro para siempre.
'El inmortal', una serie de Movistar Plus+ con un reparto de lujo
Álex García y Teresa Riott encabezan el reparto de una temporada final que completan Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro.
Además, en esta última entrega de El Inmortal se incorporan conocidos rostros como los de Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente, entre otros.
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