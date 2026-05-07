Óscar Casas regresa a las salas de cine con esta película erótica de Teresa Simone

Óscar Casas regresa este viernes a la gran pantalla. Lo hace de la mano de la coproducción hispano-mexicana Deseo, un thriller erótico que, en palabras de su directora, Teresa Simone, se aborda «desde una mirada autoral que entiende el género como un espacio de tensión, percepción y deseo».

'Deseo', la nueva película protagonizada por Óscar Casas

Junto a Óscar Casas también se podrán ver a actores de la talla de Ludwika Paleta, José María Yazpik y Leonardo Ortizgris, los cuales darán forma a una película que, según su productor, Pablo Cruz, «nace de ese momento en el que alguien, sentado en un lugar aparentemente neutro, decide cruzar una frontera sin saber si es la mejor o la peor idea de su vida».

Óscar Casas, en 'Deseo' / Cedida

¿De qué trata la nueva película de Óscar Casas?

Deseo cuenta la historia de Lucero (Ludwika Paleta), una exitosa abogada que lo tiene todo: lujo, éxito, un marido devoto y dos hijos perfectos. Pero detrás de esa vida impecable, se esconde un vacío que la empuja a buscar riesgo y pasión, algo que encuentra gracias a Matías (Óscar Casas), el joven y atractivo entrenador de natación contratado por su esposo que irrumpe en su rutina y despierta en ella una obsesión.

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Sin embargo, lo que comienza como una atracción, se convierte en una relación secreta que amenaza con destruir su mundo, especialmente cuando su propia hija también se siente atraída por el personaje al que da vida Óscar Casas.