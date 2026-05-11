Programación especial
A TVG reivindica o legado de Begoña Caamaño na semana do Día das Letras Galegas
A corporación autonómica pon en marcha unha programación especial dedicada á homenaxeada deste ano
A figura de Begoña Caamaño convértese nesta semana que finaliza co Día das Letras Galegas, data adicada a esta escritora e xornalista viguesa finada o pasado 2014 en Santiago de Compostela, na gran protagonista da programación especial que prepara estes días a Televisión de Galicia (TVG).
A corporación autonómica rende homenaxe a súa figura e o fará con diferentes espazos que, servíndose de imaxes e fondos sonoros de Caamaño, achegarán ao gran público tanto os seus traballos coma a súa traxectoria profesional.
Programación especial con motivo do Día das Letras Galegas
O primeiro destes espazos emitirase este martes en horario de prime time, na G2, segunda canle da TVG. Trátase do documental que a Real Academia Galega (RAG) fixo para recoñecer a labor da intelectual viguesa, Begoña Caamaño. Navegar no pracer do azul, obra que supón un percorrido pola vida e o legado da autora.
Xa o vindeiro sábado, a TVG emitirá unha edición monográfica do programa Resetéame, que cunha combinación de divulgación, humor e tecnoloxía ofrecerá unha ollada actual e próxima sobre a xornalista e escritora viguesa.
Ese mesmo día, a G2 estreará o filme da directora coruñesa Paula Cons O meu ilustrísimo amigo, película baseada en feitos reais que aborda a relación de amor, paixón e admiración intelectual entre Benito Pérez Galdós e a galega Emilia Pardo Bazán, dúas das figuras máis destacadas da literatura do século XIX.
Tamén o sábado, xa pola noite, a TVG ofrecerá o concerto do 25 aniversario de SonDeSeu, unha cita musical que reunirá algunhas das voces e artistas máis representativos da música galega actual. Entre eles atoparemos a figuras como Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xabier Díaz e Rodrigo Romaní.
Estreas no Día das Letras Galegas
O domingo, o Día das Letras Galegas, será o turno da estrea da miniserie dramática Morgana en Esmelle, adaptación audiovisual da obra de Begoña Caamaño dirixida por Irene Pin que revisita o mito artúrico desde unha perspectiva íntima e contemporánea.
Na mesma xornada, ofrecerase o Concerto das Letras Galegas organizado en Vigo polo Consello da Cultura Galega, nesta edición coa cantante Uxía como protagonista.
Ademais, os informativos da TVG darán protagonismo á celebración da gran festa da cultura e da lingua co seguimento dos eventos conmemorativos organizados pola RAG e a Xunta de Galicia. Asimesmo, emitirase un especial de Zigzag que contará coa participación da irmá de Begoña Caamaño e estrearase o documental Reescribir para resistir, que conxuga educación, creación escénica e pensamento feminista.
Pero non so iso, porque a plataforma de streaming infantil da TVG, Xabarin.gal, celebrará o Día das Letras cunha proposta específica orientada ao público infantil, que combina divulgación cultural, aprendizaxe e entretemento en galego.
Contidos que achegan o legado de Begoña Caamaño
Todos estes contidos achegarán ao gran público a dimensión humana, literaria e profesional dunha autora profundamente vinculada aos medios públicos galegos, onde desenvolveu gran parte da súa traxectoria profesional, e, con eles, a TVG reafirma o seu compromiso coa cultura galega.
Unha oferta que a corporación pública asegura que se estenderá no tempo co obxectivo de afondar no legado de Begoña Caamaño, no seu papel como xornalista, no seu compromiso co activismo cultural e social, na súa voz feminista e na súa contribución á narrativa galega.
