Israel canta ‘Michelle’ en Eurovisión 2026 | Vídeo

Israel se ha subido al escenario de la final del festival de Eurovisión 2026 con la canción 'Michelle'. El cantante Noam Bettan ha interpretado en Viena una balada pop de tono melancólico, que relata una relación de amor tóxica, que mezcla hebreo, francés e inglés. La propuesta, presentada oficialmente por la televisión pública israelí KAN, habla de una relación sentimental marcada por la dependencia emocional y el dolor, con una producción íntima y cinematográfica. Al terminar su actuación, Bettan ha gritado "Am Yisrael Chai" ("El pueblo de Israel vive"), un lema de resiliencia judía.

El artista, de 28 años, ganó el programa 'HaKokhav HaBa', formato utilizado por Israel para elegir a su representante eurovisivo. La canción, compuesta por Nadav Aharoni, Tzlil Kalifi y Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025 que logró un segundo puesto en el festival con su tema 'New Day Will Rise', se mueve entre la melancolía y la resignación de una relación tóxica.

"Hay una oportunidad aquí para llegar a tantas personas como sea posible, a tantas audiencias como sea posible. Así que el inglés, siento, es algo importante aquí, y por otro lado, está el francés, que es mi hogar y la mitad de mi corazón, y está el hebreo, que es el país que represento", explicó el cantante en una entrevista tras ser elegido.

Bettan reconoció que sería una edición complicada debido al clima político y a la controversia que rodea la presencia israelí en el concurso. "Estoy muy enfocado en lo que se supone que debo hacer en este momento. Todo lo demás, para mí, es ruido de fondo. Estoy tratando muy, muy duro de concentrarme solo en los ensayos, de darlo todo, de trabajar lo más duro que pueda y de mantener una mentalidad saludable", comentó.

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La candidatura israelí llega en una de las ediciones más tensas de la historia reciente de Eurovisión. Países como España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos decidieron retirarse del festival en protesta por la participación de Israel por la guerra en Gaza. A pesar de ello, Israel consiguió clasificarse para la gran final tras superar la primera semifinal celebrada en Viena. La actuación estuvo marcada por algunos abucheos y protestas en directo, con gritos de "Parad el genocidio" y "Palestina libre", que después fueron eliminadas de la actuación compartida en el canal de YouTube del festival.