'Mask Singer' semifinal: Abraham Mateo, Nena Daconte y Melody, invitados de esta noche

'Mask Singer: adivina quién canta' se viste de gala. El formato estrella de la televisión y líder indiscutible de la noche de los miércoles encara su esperadísima recta final esta misma noche en el Prime Time de Antena 3 (23:00 horas). La emoción está a flor de piel ante una semifinal que promete revolucionar la pantalla y que culminará con un veredicto implacable: un doble desenmascaramiento y la proclamación oficial de los cuatro finalistas que lucharán por el trofeo en esta espectacular quinta edición.

El escenario del programa se convertirá en un auténtico campo de batalla musical donde Clavel, Jirafa, Mofeta, Troglodita, Mejillón y Momia lo darán todo para proteger su secreto mejor guardado. Las seis máscaras regresan con más fuerza que nunca para batirse en dos intensos "truelos" llenos de espectáculo. Sin embargo, la presión es máxima: solo cuatro de ellas lograrán el ansiado pase a la gran final manteniendo su identidad a buen recaudo.

Para conseguir deslumbrar a los investigadores y al público, las máscaras no estarán solas. Contarán con unos padrinos de excepción que elevarán el nivel vocal de la noche a cotas históricas. Abraham Mateo, Melody, Carlos Baute, Pablo López, Nena Daconte y Rafa Sánchez se subirán al escenario para protagonizar seis duetos junto a las máscaras.

La tensión de esta semifinal llega justo después de que la última gala dejara a la audiencia en shock al descubrir a Lydia Lozano oculta bajo la divertida máscara de Pizza y al carismático Rappel desvelando su rostro como Tortuga. Dos auténticos bombazos televisivos que se suman a una lista de estrellas nacionales e internacionales verdaderamente espectacular.

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A lo largo de estas semanas, el programa ha ido despojando de su misterio a un elenco de un nivel insuperable: Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de Calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta Carnívora), las internacionales Samantha Fox (Labios) y Elle Macpherson (Micrófono), las inseparables hormigas Trancas y Barrancas (Chanclas), el actor Salva Reina (Caracol), la leyenda del deporte Martina Navratilova (Fregona) y el mítico entrenador Bernd Schuster (Semáforo).