Shock en Antena 3: un juez exige la cancelación inmediata del rosco de 'Pasapalabra' de manera definitiva

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a dejar de emitir ‘Pasapalabra’ con ‘El Rosco’, la prueba final y más reconocible del concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3. La Sala de lo Civil ha desestimado los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el de la productora holandesa MC&F, y mantiene en todos sus términos la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

El fallo reconoce que ‘El Rosco’ constituye una obra protegida por la propiedad intelectual y que su titularidad corresponde a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. La Audiencia de Barcelona ya había condenado en noviembre de 2022 a Atresmedia a cesar en la emisión del programa con esta prueba, además de imponer una indemnización de 50.000 euros por daños morales y la obligación de dar publicidad a la resolución.

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