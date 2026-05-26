La Asociación Española de Comunicación Científica lanza un comunicado pidiendo una rectificación a El Hormiguero por la entrevista de Llorente: "No es verdad que exista un debate científico"

La entrevista de Marcos Llorente en ‘El Hormiguero’ sigue generando reacciones. La Asociación Española de Comunicación Científica ha enviado una carta a la dirección del programa, al Comité de Cumplimiento Normativo y al Consejo de Administración de Atresmedia para pedir una rectificación pública tras las declaraciones del futbolista sobre la exposición solar, el cáncer de piel y el uso de crema protectora.

La AEC2 cuestiona que el espacio de Antena 3 presentara la conversación como “un debate”. En su comunicado, la entidad sostiene que “no es verdad que exista un debate científico real sobre esta cuestión” y advierte de que las grandes audiencias “también conllevan una gran responsabilidad” cuando se difunden mensajes relacionados con la salud pública.

La asociación reconoce que Pablo Motos introdujo algunas objeciones durante la charla con Llorente, pero considera que no fue suficiente. Según su carta, el programa acabó colocando “la evidencia científica y las opiniones personales en el mismo plano de debate”, después de que el futbolista pusiera en duda la relación entre radiación ultravioleta y cáncer de piel y cuestionara la efectividad de la protección solar.

En su escrito, la AEC2 recuerda que la Organización Mundial de la Salud incluye la radiación ultravioleta como un factor de riesgo relevante para el cáncer de piel y recomienda medidas de protección frente a la exposición excesiva. La Academia Española de Dermatología y Venereología también aconseja evitar las horas centrales del día y usar fotoprotector adecuado, con reaplicación frecuente.

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Por todo ello, la asociación pide a ‘El Hormiguero’ y a Atresmedia “una rectificación clara” en el mismo formato y franja de audiencia en la que se emitieron las declaraciones de Marcos Llorente. Además, reclama que esa corrección esté basada en evidencia científica y en voces expertas en dermatología y oncología, y que el programa refuerce su compromiso con una comunicación rigurosa en asuntos de salud pública. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud también se ha adherido a la carta.