Expulsado 'MasterChef' ayer: La polémica capitanía de Javier desata el caos y sacude la última prueba

El noveno programa de 'MasterChef 14' se saldó con la expulsión de Germán, sin duda una de las salidas más imprevistas y dolorosas en lo que va de edición. Los aspirantes recibieron un baño de realidad al confirmar que en este punto de la competición un mal cocinado te manda directo a la calle. Todo en una noche de contrastes que incluyó lágrimas familiares, una capitanía infernal en Colmenar de Oreja y un exótico viaje a la gastronomía coreana.

La noche comenzó con un reto a ciegas y de alta dificultad. Los concursantes tuvieron que reproducir un plato del triestrellado Toño Pérez guiándose únicamente por los auriculares y las indicaciones del reconocido crítico Borja Beneyto, “Matoses”. En una cata muy reñida, Javier se coronó como el mejor de la prueba. "Tu plato tenía estética, proporcionalidad, técnica y estaba gustoso", le aplaudió Marta Verona.

La victoria desató el lado más vulnerable del jinete, quien no pudo evitar romper a llorar al dedicarle el triunfo a su padre, con quien mantiene una compleja relación: "Es un tío súper exigente, ambos tenemos mucho carácter y eso siempre ha sido un punto de conflicto. Pero es el ejemplo de mi vida y la persona que mejores consejos me ha dado", confesó emocionado, recibiendo el arrope del jurado.

Sin embargo, los exteriores en Colmenar de Oreja transformaron el sueño de Javier en una auténtica pesadilla. El concursante asumió la capitanía del equipo rojo (Pepe, Germán y Camilla) y las chispas saltaron desde el minuto uno. Los roces por cómo limpiar la corvina y la caída de una bandeja de merengue encendieron las alarmas. "Estoy harto de la convivencia con gente irrespetuosa", llegó a estallar Javier ante Jordi Cruz, quien intentó pararle los pies: "Mis días malos los dejo fuera del restaurante".

La tensión terminó de dinamitarse cuando Elena Gorordo (MasterChef 13) revolucionó la prueba ordenando un cambio de cocinas. Superado por la situación, Javier perdió los nervios con sus compañeros al grito de: "¡Joder, no me avasalléis entre todos!". Tras un fuerte enganchón con Pepe al grito de "¿Aquí quién es el capitán, tú o yo?", el extremeño le espetó que tenía "la piel muy fina".

La situación fue tan insostenible que Camilla arrojó la toalla de manera fulminante: "La culpa es del capitán. Estamos trabajando de forma individual porque si seguimos sus directrices vamos al fracaso". Con los platos en la mesa, el jurado sentenció el caos con un rapapolvo monumental: "Javier mal, muy mal... pero Pepe, Germán y Camilla mal también. Qué desastre". Como era de esperar, el equipo de "los fuertes" terminó directo en la cuerda floja.

Una prueba coreana que encumbra a Pepe y sentencia a Germán

De regreso al plató, los delantales negros se enfrentaron a un reto dedicado a la cocina tradicional coreana de la mano de la chef invitada Lis Ra y el actor Eduardo Casanova. En mitad del drama, Pepe logró resurgir de sus cenizas y firmar el mejor plato con su versión del ssam de bulgogi. "Es tan bueno el plato que no parece ni tuyo", le reconoció un sorprendido Pepe Rodríguez.

Finalmente, el jurado tuvo que deliberar entre Javier, Camilla y Germán. Ante la sorpresa de todos sus compañeros, el policía nacional se convirtió en el nuevo expulsado de la edición tras presentar una propuesta que no convenció a los expertos.

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La marcha de Germán dejó el plató completamente roto, especialmente a su gran apoyo en el concurso, Chambo, quien se despidió entre lágrimas: "Es la persona con la que más tiempo pasaba, con la que me podía abrir más. Se va un amigo", zanjó antes de ver a su compañero colgar el delantal definitivo.