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Búsqueda extrema

Itziar Ituño viaja al fin del mundo con ‘Patagonia’, el nuevo thriller de Movistar Plus+: sinopsis y reparto completo de la serie

La serie, rodada entre el sur de Chile y el País Vasco, seguirá la búsqueda desesperada de una madre tras la desaparición de su hijo.

Itziar Ituño protagoniza 'Patagonia'

Itziar Ituño protagoniza 'Patagonia' / Movistar Plus+

Carlos Merenciano

Madrid

Movistar Plus+ ya rueda ‘Patagonia’, su nueva serie original protagonizada por Itziar Ituño. La ficción ha iniciado su grabación en el sur de Chile y estará formada por seis episodios dirigidos por Rodrigo Susarte, con guion de Luis Barrales, Anastasia Ayazi y Germán Maggiori.

La historia arranca cuando Noah, interpretado por Unai Arana, desaparece sin dejar rastro. Su madre, Alicia, a quien da vida Itziar Ituño, abandona el País Vasco y viaja hasta la Patagonia chilena para encontrarlo. Allí, en un territorio atravesado por bosques milenarios y redes de tala ilegal, la búsqueda se convierte en una carrera contra el tiempo marcada por nuevas amenazas y heridas familiares.

El reparto reúne talento español y chileno. Junto a Ituño y Arana estarán Kandido Uranga, Pablo Macaya, Marcelo Alonso, Sara Becker, Trinidad González y Patricia Cuyul. El rodaje comenzó en abril y se prolongará hasta finales de mayo en Hornopirén, una localidad rodeada de bosques de alerces donde el paisaje tendrá un papel central en la trama. Después, el equipo se trasladará durante dos semanas al País Vasco.

Itziar Ituño define ‘Patagonia’ como “una historia intensa y emocional, ambientada en un lugar de una belleza sobrecogedora”. La actriz destaca también el viaje de su personaje, “la búsqueda desesperada de su adolescente hijo en un territorio salvaje y desconocido”, y asegura que rodar en la Patagonia chilena junto a un equipo internacional ha sido “una experiencia impactante”.

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‘Patagonia’ es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Wood Producciones y Atlantika Films, con el apoyo de CNTV, Televisión Nacional de Chile y la Diputación Foral de Bizkaia. La serie, distribuida internacionalmente por ZDF Studios, se presenta como un thriller emocional sobre la maternidad, la culpa, la supervivencia y los límites que una persona está dispuesta a cruzar para encontrar a quien más quiere.

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