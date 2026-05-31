Entre bromas
Pilar Vidal confiesa que se mensajea con un futbolista francés y en 'La roca' apuntan a Mabppé: "Por eso no estaba en La Casita de Bad Bunny"
La colaboradora ha comentado su nuevo 'microenamoramiento' y los colaboradores han bromeado relacionandola con el jugador del Real Madrid, que ayer no estuvo en La Casita Bad Bunny, a diferencia de Ester Expósito
Kevin Rodríguez
Pilar Vidal es una de las colaboradoras habituales de 'La roca' y su estilo directo y bromista, así como su amplio conocimiento sobre celebrities son la mezcla perfecta para dejar momentazos cada fin de semana en el programa. Esta tarde no ha sido menos y la periodista ha dejado a cuadros a Nuria Roca por sus mensajes cariñosos con nada más y nada menos que un futbolista.
La revelación llegó después de comentar la noticia del 'Padre Tinder', el sacerdote que une parejas a través de la fé. Justo después de comentar la noticia, la presentadora se ha dirigido a Vidal para conocer detalles de su nuevo 'microenamoramiento': "Jamás en la vida me habréis oído decir que nunca me fijaría en un futbolista", comenzó afirmando la colaboradora.
"¿Te has fijado en un futbolista?", preguntaba asombrada Roca. "Me he fijado antes en él y no sabía que era futbolista", respondía ella. "¿En qué nivel estamos?", quiso saber la presentadora. "WAG de primera", afirmó rotunda Vidal. "WAG es de las esposas de los futbolistas", aclaraba otra de las colaboradoras del programa para quienes no supieran a que se refería Pilar.
"Me está explotando la cabeza", admitía Nuria Roca. "Me gusta un futbolista", añadió su colaboradora sin miramientos. "¿Pero a él le gustas tú?", preguntó entonces la presentadora. "Yo creo que sí, tú has visto los mensajes. Me llama Pilú", agregó la periodista dejando sorprendidos a sus compañeros de mesa.
"¿Es Mbappé?", le preguntaban ellos. "Hombre, Mbappé...Me creo yo la Expósito. ¿Por qué no estaba ayer en La Casita (de Bad Bunny)? Y estaba solo ella", bromeaba entre carcajadas la colaboradora. "Porque estaba con Pilar", añadía la presentadora también en tono bromista. "Muy pequeño Mbappé para mí", terminaba diciendo Vidal.
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