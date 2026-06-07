Antena 3
Antonio Orozco enmudece en ‘La Voz Kids’ al descubrir que una de las concursantes es alumna de su escuela
El coach se giró en el último segundo del tema de Martina y no pudo ocultar su asombro al reconocerla sobre el escenario
Kevin Rodríguez
La nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids arrancó por todo lo alto con una actuación que nadie se esperaba y que terminó desatando la máxima sorpresa en el plató. Martina se subió al escenario con total seguridad para interpretar el complicado tema Drivers License, de Olivia Rodrigo. Conforme avanzaba la canción, la joven artista fue creciendo e imprimiendo una sensibilidad única a su interpretación, dejando claro que posee una voz capaz de emocionar y erizar la piel de los coaches.
La primera en reaccionar ante el torrente vocal de la pequeña fue Edurne, que no dudó en pulsar el botón para intentar sumarla a sus filas. Por su parte, Antonio Orozco y Luis Fonsi prefirieron apurar la tensión del momento y esperaron de forma estratégica hasta el último segundo del tema para girar sus sillones de golpe.
Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche llegó justo después de que la música dejara de sonar, en el preciso instante en el que Orozco descubrió la identidad de la persona que estaba detrás de esa impresionante voz.
“No puede ser”, exclamó el artista catalán visiblemente impactado al reconocer a la talent, revelando de inmediato el fuerte vínculo que les une. Ante las miradas de curiosidad del resto de sus compañeros, el cantante explicó emocionado que Martina estudia actualmente en su propia escuela de música, por lo que conoce su potencial desde hace mucho tiempo y sabe de primera mano que tiene una técnica espectacular. Tras este reencuentro tan inesperado y con tres sillones girados sobre el escenario, Martina ya se ha asegurado una plaza en la siguiente fase del programa.
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