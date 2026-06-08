Iker Jiménez sustituye 'Cuarto Milenio' por 'Horizonte', provocando un cambio histórico con un especial sobre Donald Trump

Movimiento de lo más inesperado y excepcional en la programación de Cuatro. La cadena de Mediaset alterará por completo su habitual oferta dominical el próximo 14 de junio con una decisión poco frecuente: la desaparición de 'Cuarto milenio' de la parrilla. El veterano formato de misterio, convertido desde sus inicios en uno de los pilares más sólidos de la cadena, cederá su hueco para dar paso a una noche temática dedicada íntegramente a Donald Trump.

La maniobra resulta especialmente llamativa porque no implica la ausencia de Iker Jiménez. Todo lo contrario. Aunque la 'nave del misterio' se toma un descanso forzoso, el periodista sí estará presente esa noche al frente de una edición especial de 'Horizonte', que saltará de forma extraordinaria a la última noche de la semana. De esta forma, Cuatro mantiene a uno de sus rostros más rentables en pantalla mientras reorganiza completamente su oferta dominical.

Bajo el título de 'La noche de Trump', la cadena ha diseñado una programación monográfica que arrancará a las 21:20 horas con el estreno en abierto de 'The Apprentice. La historia de Trump'. Esta película biográfica, que aborda los primeros años del magnate inmobiliario y su estrecha relación con el controvertido abogado Roy Cohn, ha generado un enorme debate internacional desde su estreno y ocupará el lugar que habitualmente corresponde a los sucesos paranormales de Iker y Carmen Porter.

Una vez concluya el largometraje, tomará el relevo el propio Iker Jiménez con 'Yo, Trump', una edición especial de 'Horizonte' centrada en analizar la figura del mandatario norteamericano desde múltiples perspectivas. Según ha avanzado la propia Mediaset, el programa profundizará en aspectos menos conocidos de su trayectoria política y empresarial, incorporando datos inéditos y diferentes claves para comprender el fenómeno que representa Trump dentro y fuera de Estados Unidos.

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Esta decisión supone una alteración inédita en una temporada especialmente positiva para 'Cuarto milenio', pero también confirma el protagonismo cada vez más al alza de 'Horizonte' dentro de la estrategia de Cuatro. El programa de actualidad y análisis se ha consolidado como el gran 'comodín de oro' del canal y, cada vez con más frecuencia, es utilizado para cubrir acontecimientos excepcionales. Citas recientes como la entrevista a Florentino Pérez o el especial sobre Zapatero son el vivo ejemplo de la total confianza que el grupo audiovisual ha depositado en el formato.