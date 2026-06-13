Emotivo adiós
Cristina Pardo se despide entre lágrimas de 'Más vale tarde' y de La Sexta tras 20 años en la cadena: "He sido muy feliz"
La periodista dice adiós a los espectadores de la cadena verde antes de poner rumbo al 'prime time' de Antena 3 con un nuevo proyecto: "Espero estar a la altura".
Kevin Rodríguez
Cristina Pardo ha dicho adiós ayer a 'Mas vale tarde' tras un lustro al frente y se ha despedido de la cadena que ha sido su hogar durante las últimas dos décadas. Se trata de un importante movimiento interno dentro de Atresmedia, ya que Pardo dará el gran salto al prime time de Antena 3 la próxima temporada con un nuevo y exigente proyecto en la cadena principal del grupo.
Como era de esperar, la tarde estuvo cargada de lágrimas, recuerdos y muchísima emoción, y es que veinte años en el canal dan para mucho. Uno de los momentos más lacrimógenos de la tarde llegó cuando la presentadora no pudo contener el llanto al dirigirse a Javier Bastida, rostro clave de la sección meteorológica: "Muchas gracias Bastida, me he alegrado mucho de conocerte, que lo sepas".
Las sorpresas no cesaron durante la emisión. Rodrigo Blázquez director y presentador de 'La Sexta Noticias 20h', irrumpió en el plató para dedicarle unas emotivas palabras a su compañera de batallas: "20 años. Hemos trabajado muchísimo, lo hemos gozado, te voy a echar mucho de menos". Una conmovida Cristina le respondía recordándoles sus inicios: "Es un cambio de etapa, yo he sido muy feliz en esta cadena también en parte gracias a ti, porque estuvimos juntos en nacional desde el principio".
El colaborador Ramoncín también quiso sumarse a la despedida con un bonito aplauso a su faceta más personal: "Cristina, te han sacado de todas las maneras pero no te han sacado lo mejor que tienes, que es el corazón".
Para cerrar el programa, todo el equipo de 'Más vale tarde' arropó a la periodista en el centro del plató haciéndole entrega de un ramo de flores. Con la voz entrecortada, Pardo quiso poner en valor el trabajo detrás de las cámaras y lanzó una clara petición de cara al futuro del formato:
"Muchas gracias a todos por estos cinco años. Estoy muy orgullosa de haber trabajado con este equipo, que nos hace mucho mejores a los que damos la cara. Así que cuida al equipo, que merece mucho la pena".
La presentadora cerró su etapa en La Sexta con la vista puesta en su inminente reto en la noche de Antena 3: "Han sido 20 años y ahora solamente espero estar a la altura del siguiente puesto de trabajo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 80 hectáreas
- De Ames a Negreira, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»
- Conxo rinde homenaje al histórico árbol plantado por Moncho Cascarilla con una estatua tras su polémica tala
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- El restaurante de Santiago que triunfa con sus cachopos: 'No tienen nada que envidiarle a los de Asturias
- Galicia se enfrenta a un episodio de calor extremo: alerta roja en Pontevedra y hasta 33 grados en Santiago
- Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: 'La gente me dice que no sabe cómo soy capaz
- ¿Reconoces a alguien? La foto viral de los Basquiños que está emocionando a Santiago