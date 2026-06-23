Los planes de Daniela Sánchez sin su padre Joaquín tras 'El Capitán' de Antena 3: "Me gustaría ir a 'Masterchef' y salir en una serie"

De casta le viene al galgo. Este más que msnido refrán se le podría aplicar a Daniela Sánchez, hija del futbolista Joaquín y Susana Saborido, que a sus recientes 19 años acaba de debutar como "famosa oficial" en Desalia, su primer gran evento en el que ha acudido en solitario y en el que ha concedido algunas entrevistas con medios de comunicación, entre los que se encuentra YOTELE.

"Aunque es la primera vez que no estoy con mi familia, estoy bastante acostumbrada a todo esto. Desde hace tres años que empezamos a hacer El capitán en América, lo veo como algo totalmente normal", nos cuenta la joven sevillana.

De su experiencia en el 'reality' de Antena 3, que ya prepara nueva temporada en la India, no tiene más que buenas palabras. "Me lo he pasado genial haciéndolo. La gente nos ha visto tal cual somos nosotros, sin filtros. Lo que hay es lo que sale. No puede salir todo, lógicamente, porque nos graban más de 5 horas al día. Pero alguna cosa pequeña, no se ha cortado nada de lo que nos enseñan ya editado editado", asegura.

De la próxima edición asegura que, a pocos días de comenzar el viaje, apenas tiene algún detalle genérico: "No nos cuentan nada porque quieren que todo sea natural y espontáneo". Tras esta positiva experiencia en 'El capitán…', Daniela Sánchez no se cierra a nuevas propuestas televisivas, que en todo caso debería poder compaginar con la carrera universitaria que está cursando (ADE bilingüe).

"Lo cierto es que no me ha llegado ninguna otra propuesta, pero si va conmigo y con mi personalidad, lo haré", confiesa. Eso sí, tiene muy claro cuál sería el programa en el que le gustaría participar: "Creo que cocino bien, así que podría ir a 'Masterchef'. La verdad es que me gustaría. También estaría muy bien si me llamaran para alguna serie".

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De su padre nos cuenta que en la intimidad se comporta bastante parecido a lo que muestra públicamente en televisión, sin perder su carácter positivo y su habitual sentido del humor: "Nunca se ha enfadado conmigo ni me ha reñido. Como mucho alguna llamada de atención para controlarme el móvil, pero poco más".