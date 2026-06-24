El 'Padre Damián', el cura que triunfó en 'La Voz' y fue colaborador de Sonsoles Ónega, cuelga el hábito: "Existen razones de peso"

El sacerdote redentorista Damián María Montes, conocido popularmente por todo el país como el "Padre Damián", ha anunciado por sorpresa que abandona definitivamente el ministerio. El que fuera el primer cura en subirse al escenario de 'La Voz' y posterior colaborador del programa 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, ha compartido un extenso comunicado en sus redes sociales donde, ya desprovisto del tradicional clergyman, explica los motivos de su inesperada "colgada de hábitos".

El anuncio llega tras un largo periodo de reflexión que el propio Damián define como una auténtica montaña rusa emocional: "Después de casi tres años de preguntas, de búsqueda, de silencios y de una profunda lucha interior, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal", arranca la misiva dirigida a sus fieles y seguidores.

Aunque el gran público lo descubrió en 2015 dándolo todo en el equipo de Antonio Orozco en Telecinco, Damián ha sabido mantener su faceta mediática muy viva. De hecho, tras su paso por el talent show, el religioso se convirtió en un rostro habitual de los platós, destacando especialmente su etapa como colaborador en el magacín vespertino de Sonsoles Ónega, donde aportaba su particular visión en las mesas de actualidad y sociedad.

El ya exsacerdote ha preferido guardarse para su intimidad los motivos exactos que han provocado esta ruptura institucional: "Existen razones de peso que me guardo, que sostienen esta decisión y que volvieron mi servicio misionero enormemente difícil", confiesa, asegurando aun así que se marcha "en paz y con la conciencia tranquila".

Sus nuevos planes: el arte y el deseo de formar una familia

Lejos de esconderse, Damián María Montes ya tiene muy claro cuál va a ser su hoja de ruta en esta nueva vida civil. El influencer y creador de contenido se va a volcar de lleno en sus dos grandes pasiones: la educación y su perfil más puramente artístico a través de la poesía, el teatro y la literatura.

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Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido su confesión sobre su vida sentimental de cara al futuro. Libre de los votos de celibato, Damián mira el mañana con ilusión y abre la puerta al amor: "Ahora se abre la oportunidad de una vida nueva, compartida, o de formar mi propia familia", concluye, cerrando así su etapa en la iglesia.