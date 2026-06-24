Roro desvela su entrenamiento para La Velada y se sincera sobre las críticas que recibe en redes: "Lo llevé bastante mal al principio"

Pablo Motos ha recibido por primera vez en el plató de 'El Hormiguero' a RoRo, una de las creadoras de contenido más populares, virales y comentadas del momento. La influencer ha saltado de las pantallas de los teléfonos al prime time de Antena 3 para desvelar cómo surgió su canal, cómo gestiona el tsunami de la fama y, sobre todo, cómo ha cambiado su vida de la noche a la mañana.

Como era de esperar, el presentador no ha tardado en preguntarle por uno de los peores peajes del éxito: las críticas y los haters que inundan sus publicaciones. RoRo se ha mostrado de lo más sincera al recordar sus inicios: "Al principio lo llevé bastante mal porque era nueva. Me consideré durante el primer año la becaria de los creadores de contenido", ha confesado abiertamente.

Sin embargo, el tiempo le ha dado la experiencia necesaria para blindarse ante los comentarios negativos. "Al principio lo leía todo, cada vez voy leyendo menos, y la verdad es que ayuda", explicaba la invitada antes de lanzar una tajante frase que ha Assistant sentenciado el debate: "Al final, la gente ignorante es la más feliz, así que prefiero no saber nada".

Su viaje más extremo para 'La Velada' de Ibai Llanos

Más allá de las polémicas, la entrevista también ha guardado espacio para el próximo gran reto profesional de la joven: su participación en 'La Velada del Año' de Ibai Llanos.

Motos se ha interesado por su sorprendente preparación física y mental, lo que ha llevado a RoRo a revelar un llamativo secreto: decidió viajar con los monjes Shaolin para ponerse a punto de cara al combate. La creadora de contenido ha explicado en el programa cómo logró contactar con ellos y los motivos que la impulsaron a trasladarse hasta su mismísimo templo.

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A pesar de la mística del viaje, RoRo no ha ocultado la dureza de la experiencia: "La rutina es más dura de lo que esperaba", ha asegurado, aunque matizando que le ha servido para aprender y crecer a nivel personal. Además, ha querido dejar claro que afrontaron el reto desde la humildad: "Fuimos con el máximo respeto y con la intención de convertirse en una más de ellos".