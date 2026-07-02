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Regreso de un fenómeno

Vuelve a la TVG cuatro décadas después la serie que ayudó a popularizar el gallego en televisión

A partir del 6 de julio, se emitirán dos episodios de lunes a viernes

Fotograma de la mítica serie 'Dallas'.

Fotograma de la mítica serie 'Dallas'. / TVG

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Cuatro décadas después de llegar a la Televisión de Galicia (TVG), la mítica serie Dallas, uno de los mayores fenómenos televisivos de todos los tiempos, vuelve al canal principal del ente autonómico con el malvado X. R. Ewing al frente.

Lo hará a partir del próximo 6 de julio en horario de late night —a partir de las 00.05 horas— con dos episodios diarios de lunes a viernes.

Una serie sobre una de las familias más poderosas de Texas

Ambición, poder, dinero, luchas, traiciones, venganzas y secretos familiares se entremezclan en esta serie centrada en los Ewing, una de las familias más poderosas de Texas que construye su fortuna alrededor del petróleo y la ganadería.

Cuatro décadas después de popularizar el gallego en televisión

La ficción, que llegó por primera vez a la TVG en 1985, supuso en su día un auténtico acontecimiento social.

No es para menos, pues para muchos espectadores fue la primera gran producción internacional que siguieron en gallego de forma regular a través de sus 150 capítulos.

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Un hecho que ayudó a popularizar el gallego en la televisión y contribuir a la normalización de la lengua gallega haciendo que conocidas frases de la serie formasen parte de las conversaciones cotidianas de los gallegos.

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