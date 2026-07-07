Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sede de la DiputaciónLuis BorqueSin pimientos de PadrónHumanización de BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

No hay delito

La justicia lo confirma: no hay plagio de ‘Eufòria’ a ‘Operación Triunfo’

La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de los productores y avala que el talent musical de TV3 no vulneró sus derechos de propiedad intelectual.

Miki Núñez, Marta Torné y Chenoa.

Miki Núñez, Marta Torné y Chenoa. / TV3/Prime Video

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado que ‘Eufòria’ no es un plagio de ‘Operación Triunfo’. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por Josep Maria Mainat, Toni Cruz y Reset Creatius contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y Veranda Media, productora del formato emitido por TV3.

La resolución ratifica el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, que ya había rechazado la demanda. Los productores reclamaban 50.000 euros al considerar que ‘Eufòria’ copiaba elementos esenciales del concurso musical que convirtió a ‘Operación Triunfo’ en uno de los grandes fenómenos televisivos de España.

El tribunal entiende, sin embargo, que las coincidencias entre ambos programas pertenecen a recursos habituales dentro del género de los talent shows musicales. La existencia de galas, concursantes, expulsiones o dinámicas de formación no basta para considerar que haya una copia ilícita, al tratarse de elementos comunes en este tipo de formatos.

La sentencia sí introduce un matiz importante para Mainat y Cruz. A diferencia de la primera resolución, la Audiencia reconoce expresamente su condición de autores originales de ‘Operación Triunfo’. Para ello se apoya en los contratos firmados con Gestmusic y en la cobertura periodística de la época, que acreditan su papel en la creación del concurso.

Noticias relacionadas

Ese reconocimiento no cambia el resultado del pleito. Los magistrados distinguen entre haber ideado un formato concreto y poder impedir que otros programas utilicen convenciones propias de un género televisivo. La resolución supone así un respaldo para TV3 y Veranda Media, que ven despejado el futuro de ‘Eufòria’, y deja a Mainat y Cruz con una victoria simbólica: la justicia no aprecia plagio, pero sí les reconoce la "paternidad" de ‘OT’.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
  2. El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
  3. ¿Es Santiago más insegura que antes? La realidad del contraste entre cifras y percepción
  4. El vídeo viral de Anubis Dimitri: le quita las chanclas a un hombre por pasear a su perro a 40 grados sin protección
  5. Crónica social compostelana | Tradicional ‘Concertiño de piano de fin de curso’ de Tratalenca en Área Central
  6. José Palacios: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarlo de manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan"
  7. Los vecinos del Ensanche celebran la nueva sede de la Diputación en San Pedro Mezonzo
  8. El cáncer se lleva a Kira, la niña ucraniana: 'Me dijo hasta el final que quería volver a Ames

Concluye sin éxito en Lousame la tercera excavación en busca de la fosa de Manuel García Hermo

Concluye sin éxito en Lousame la tercera excavación en busca de la fosa de Manuel García Hermo

Dez concesionarios quentan motores para unha nova edición de Berocasión en Carballo

Dez concesionarios quentan motores para unha nova edición de Berocasión en Carballo

La playa favorita del exfutbolista Fernando Torres a una hora de Santiago: arena fina, mar bioluminiscente y vistas a la Vía Láctea

La playa favorita del exfutbolista Fernando Torres a una hora de Santiago: arena fina, mar bioluminiscente y vistas a la Vía Láctea

El COI levanta temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso

El COI levanta temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso

O Programa Integrado de Emprego de Amicos acada unha porcentaxe de inserción laboral do 61%

O Programa Integrado de Emprego de Amicos acada unha porcentaxe de inserción laboral do 61%
Tracking Pixel Contents