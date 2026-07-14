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¿Qué ocurrirá con 'El Chiringuito' y 'Jugones' tras la marcha de Josep Pedrerol de Atresmedia? Todas las claves sobre su posible continuación

El presentador podrá llevarse la marca de 'El Chiringuito' a otro grupo, mientras Atresmedia estudia si mantiene 'Jugones' sin él

Josep Pedrerol en 'El chiringuito de Jugones'.

Josep Pedrerol en 'El chiringuito de Jugones'. / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

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Carlos Merenciano

Madrid

La salida de Josep Pedrerol de Atresmedia abre un nuevo escenario para dos de las marcas deportivas más reconocibles del grupo. El periodista cerrará su etapa el próximo 20 de julio con un especial de 'El Chiringuito' por la final del Mundial, poniendo fin a trece años de vinculación con Atresmedia y a una trayectoria marcada por el liderazgo del debate deportivo en la TDT. 

La gran pregunta es qué ocurrirá ahora con 'El Chiringuito'. Según ha podido saber YOTELE, la marca pertenece al propio Josep Pedrerol, por lo que el comunicador podrá utilizarla si finalmente emprende una nueva etapa en otro grupo audiovisual. Esto significa que Atresmedia no podrá mantener el nombre del formato una vez se produzca la salida del presentador y de su equipo.

Este punto resulta clave ante los rumores que sitúan a Pedrerol en la órbita de Mediaset. En los últimos días, distintas informaciones han apuntado a que el periodista podría desembarcar en el grupo de Fuencarral junto a su equipo. De confirmarse esa operación, Pedrerol sí tendría margen para trasladar 'El Chiringuito' bajo su marca actual a otra cadena. 

El caso de 'Jugones' es diferente. Según ha podido saber YOTELE, la marca del informativo deportivo de laSexta está registrada por Atresmedia, por lo que el grupo de San Sebastián de los Reyes podrá seguir utilizándola sin Josep Pedrerol. El presentador, en cambio, no podrá usar esa denominación si se incorpora a una cadena rival o pone en marcha un nuevo proyecto fuera de Atresmedia.

La continuidad de 'Jugones' todavía no está cerrada. Atresmedia está valorando si mantiene el formato en emisión con otro presentador o si opta por reformular su oferta deportiva en la sobremesa de laSexta. El espacio ha sido durante años una de las señas de identidad de Pedrerol dentro del grupo, pero su marca pertenece a la compañía, lo que deja abierta la posibilidad de que siga en parrilla más allá de su marcha.

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La separación entre Atresmedia y Pedrerol se ha comunicado como un acuerdo mutuo. El grupo ha agradecido la profesionalidad del periodista y de su equipo, mientras él ha destacado que han sido “trece años fantásticos” trabajando “con absoluta libertad”. A partir del 20 de julio se abrirá una nueva etapa: 'El Chiringuito' podrá viajar con su creador, pero 'Jugones' seguirá dependiendo de la decisión que tome Atresmedia.

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Fuente: El Periódico

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