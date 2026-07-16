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Final Mundial 2026

El pronóstico de Jordi Évole ante la histórica final entre España y Argentina del Mundial: " Ese palco tiene un documental"

El presentador revoluciona las redes sociales al fantasear con el incómodo cara a cara entre Pedro Sánchez, Javier Milei y Donald Trump en la gran final de este domingo

El presentador de televisión Jordi Évole

El presentador de televisión Jordi Évole

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Kevin Rodríguez

Tenerife

La expectación de cara a este domingo, 19 de julio, es histórica. España y Argentina se verán las caras en el espectacular MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputarse el trofeo más codiciado del planeta: la Copa del Mundo de 2026. Mientras La Roja de Luis de la Fuente busca bordar su segunda estrella en el pecho tras la gesta de Sudáfrica 2010, la 'Albiceleste' de Scaloni intentará revalidar la corona que conquistó en Qatar 2022.

Sin embargo, más allá de la tremenda batalla deportiva, el partido ya ha empezado a jugarse en el terreno de los medios y la política. El periodista y presentador de televisión Jordi Évole ha revolucionado las redes sociales al poner el foco en el que, sin duda, podría ser el encuentro más tenso del año fuera del césped: el palco de autoridades.

Apenas se confirmó que España y Argentina serían los dos finalistas del torneo, Évole no pudo evitar tirar de su habitual ironía para comentar el choque de trenes que se avecina, tanto a nivel futbolístico como geopolítico.

"La final soñada. Después de esto, ¿se acaba el videojuego?", bromeó el comunicador en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Pero el verdadero dardo de Évole llegó al analizar la lista de mandatarios que podrían coincidir en el estadio estadounidense. Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el argentino, Javier Milei, atraviesan su peor momento histórico. Si a este cóctel le sumamos la presencia del máximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el morbo está más que servido.

"¿Coincidirán Milei, Trump y Sánchez? Ese palco tiene un documental", sentenció Évole en su post.

Una final histórica tras 96 años de espera

La cita del domingo será muy especial para el mundo hispanohablante. Han tenido que pasar 96 años para que una final de un Mundial de fútbol vuelva a enfrentar a dos selecciones que comparten el mismo idioma, algo que no ocurría desde la mítica final de 1930 entre Uruguay y Argentina.

Este esperadísimo cara a cara llega, además, con cuentas pendientes tras la frustrada Finalissima que debía medir a ambos campeones hace unos meses en Qatar y que acabó siendo cancelada por la delicada situación geopolítica de la zona.

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España logró el billete a la gran final tras imponerse con garra a Francia gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, mientras que Argentina tuvo que remontar un partido agónico contra Inglaterra, que se adelantó con un tanto de Anthony Gordon. Sin embargo, dos destellos de Leo Messi sirvieron en bandeja los goles a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar el pase.

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Fuente: El Periódico

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