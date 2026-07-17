Una famosa gallega aspira esta noche a convertirse en la ganadora del programa de Antena 3 ‘Tu cara me suena 13’

Tras varias semanas de espera, por fin ha llegado el día. El reconocido programa de Antena 3 Tu cara me suena 13 llega a su fin esta noche, a partir de las 22.00 horas, con una gala por todo lo alto que, a buen seguro, estará cargada de emoción y alguna que otra sorpresa.

Los concursantes de ‘Tu cara me suena 13’ junto al presentador Manel Fuentes. / Atresmedia

Cinco famosos compiten por ganar 'Tu cara me suena 13'

En ella, los cinco famosos que han llegado hasta la ronda final tratarán de darlo todo para convencer tanto al jurado —conformado por Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita— como al público demostrando que son los mejores en el arte de imitar y que merecen convertirse en el ganador del espacio presentado por el catalán Manel Fuentes.

Cristina Castaño espera traer la victoria a Galicia

Entre los aspirantes a conseguirlo se encuentran Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops.

Pero también la gallega Cristina Castaño, actriz conocida por papeles en títulos como La que se avecina, Pratos combidados —serie que fue producida por EL CORREO GALLEGO— o, más recientemente, el proyecto gallego-portugués Lume, que intentará traer la victoria a Galicia.

Cristina Castaño, «feliz y orgullosa»

Haciendo balance de su paso por el talent show, la gallega Cristina Castaño ha afirmado que participar en Tu cara me suena le ha supuesto «reencontrarme con mi parte como cantante, que la tenía un poco olvidada».

«Enfrentarme al público y al jurado todas las semanas con un tema diferente, con un registro diferente… me ha hecho tener que sacar el coraje suficiente como para volver a sacarla. Mi balance es muy positivo, me voy feliz y orgullosa», ha añadido.

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Asimismo, sobre su imitación favorita, a la actriz gallega natural de Vilalba le cuesta quedarse con una, aunque se decanta por la de Dulce Pontes y su Lela, debido a «la morriña que despertó esa canción entre el público, entre mis paisanos», a los que, seguramente, quiera dedicar la victoria. Veremos si es posible. Todo ello se sabrá esta noche a partir de las 22.00 horas en Antena 3.